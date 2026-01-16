Индекс Мосбиржи пытается удержаться выше 2700п на геополитических ожиданиях - "Велес Капитал"

Индекс Мосбиржи пытается устоять выше 2700 пунктов на геополитических ожиданиях, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

"Российский фондовый рынок на следующей неделе останется в ожидании геополитических новостей, - прогнозирует эксперт. - Геополитическая неопределенность, опасность новых санкций и перспектива сохранения умеренно жесткой позиции ЦБ сдерживают масштабные покупки в акциях и увеличивают риски возобновления как минимум краткосрочного снижения. Индекс Мосбиржи все еще пытается удержать психологически важный уровень 2700 пунктов, в то время как закрепление ниже указанной отметки может предвещать смену в том числе среднесрочного тренда и движение в район 2600 пунктов".

На корпоративном фронте на следующей неделе финансовые результаты за декабрь по РСБУ представит Сбербанк, акционеры Fix Price обсудят обратный сплит акций с коэффициентом 1000 к 1, а на макроэкономическом фронте будет опубликован торговый баланс России за ноябрь, напоминает Кожухова.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.