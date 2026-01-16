Инвесторам стоит обратить внимание на бонды компании АПРИ серии 002P-13 - "БКС МИ"

Инвесторам стоит обратить внимание на облигации компании "АПРИ" серии 002P-13, говорится в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" Анны Гулордава.

Крупный девелопер в Челябинской области "АПРИ" 20 января собирает книгу заявок на биржевые рублевые облигации серии БО-002P-13 со сроком обращения 3,5 года (1260 дней). Индикативная ставка купона - не выше 25% годовых, доходность к погашению (YTM) - 28%, дюрация - 2,2 года.

По оценке экспертов БКС, доход за год может достичь 38% (с учетом роста тела облигации, купонов и их реинвестирования) - привлекательно. Облигации размещаются и будут обращаться на Московской бирже.

"Ожидаем, что доходность нового выпуска "АПРИ" после размещения снизится до справедливого уровня в 22%, - отмечает Гулордава. - Доходность должна приблизится к ранее размещенным выпускам "АПРИ" и облигациям с похожей дюрацией и кредитным риском других девелоперов, таких как "ГЛОРАКС" (20,5%) и "Эталон" (22%). АПРИ сопоставима по масштабу бизнеса и долговой нагрузке с компанией "ГЛОРАКС".

