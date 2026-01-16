Совкомбанк рекомендует покупать акции "Базиса", говорится в материале аналитиков Дмитрия Трошина и Артура Легостаева.

"Акции компании торгуются с существенным дисконтом к мультипликаторам аналогов при более высоких прогнозных показателях, - отмечают эксперты. - Дисконт может уменьшиться в краткосрочной перспективе на фоне лучшей динамики отчетности за 2026 год".

"Базис" отчитается за полный 2025 год по МСФО уже 25 февраля. CEO компании в рамках публикации отчетности за 9М25 прокомментировал, что ожидает рост выручки по итогам 2025 года на 30-40% "Такие годовые результаты предполагают рост выручки по итогам 4К25 на 5-24% г/г, - указывают Легостаев и Трошин. - Если выручка компании вырастет в пределах верхней границы прогнозов компании, то на фоне ожидаемых результатов аналогов за 4К25 это будет сильным результатом".

Однако аналитики отмечают, что риск невыполнения будущих прогнозов на данный момент считают высоким. Большинство аналогов в секторе не смогли выполнить свои прогнозы, которые давали на 2024 год, а также большинство аналогов пересмотрело свои прогнозы, которые давали изначально на 2025 год, напоминают они.

"В связи с этим считаем, что бизнес-модель российских разработчиков является слабо прогнозируемой и сильно зависит от бюджетов заказчиков, в том числе государственных, выделенных на цифровизацию и импортозамещение на анализируемый период, - пишут эксперты. - Таким образом, считаем, что после сильных результатов за полный 2025 год, торговая идея может стать менее привлекательной".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.