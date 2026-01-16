.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Совкомбанк рекомендует покупать акции Базиса
.
16 января 2026 года 15:15
Совкомбанк рекомендует покупать акции Базиса
Совкомбанк рекомендует покупать акции "Базиса", говорится в материале аналитиков Дмитрия Трошина и Артура Легостаева. "Акции компании торгуются с существенным дисконтом к мультипликаторам аналогов при более высоких прогнозных показателях, - отмечают эксперты. - Дисконт может уменьшиться в краткосрочной перспективе на фоне лучшей динамики отчетности за 2026 год". "Базис" отчитается за полный 2025 год по МСФО уже 25 февраля. CEO компании в рамках публикации отчетности за 9М25 прокомментировал, что ожидает рост выручки по итогам 2025 года на 30-40% "Такие годовые результаты предполагают рост выручки по итогам 4К25 на 5-24% г/г, - указывают Легостаев и Трошин. - Если выручка компании вырастет в пределах верхней границы прогнозов компании, то на фоне ожидаемых результатов аналогов за 4К25 это будет сильным результатом". Однако аналитики отмечают, что риск невыполнения будущих прогнозов на данный момент считают высоким. Большинство аналогов в секторе не смогли выполнить свои прогнозы, которые давали на 2024 год, а также большинство аналогов пересмотрело свои прогнозы, которые давали изначально на 2025 год, напоминают они. "В связи с этим считаем, что бизнес-модель российских разработчиков является слабо прогнозируемой и сильно зависит от бюджетов заказчиков, в том числе государственных, выделенных на цифровизацию и импортозамещение на анализируемый период, - пишут эксперты. - Таким образом, считаем, что после сильных результатов за полный 2025 год, торговая идея может стать менее привлекательной". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-БАЗИС-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
16 января 2026 года 19:33
Рынок акций РФ на неделе консолидировался на фоне смешанных факторов, индекс МосБиржи удержался выше 2700п
Рынок акций РФ на первой полноценной торговой недели января после новогодних каникул сходил вниз из-за геополитической напряженности на Ближнем Востоке и возросших рисков антироссийских санкций Запада, после чего отыграл потери благодаря новостям о вероятном скором продолжении переговоров США и России по украинскому урегулированию. Индекс МосБиржи на неделе опускался ниже 2700 пунктов, после чего вернулся в район 2730 пунктов. читать дальше
.16 января 2026 года 19:25
Москва. 16 января. Китайский юань подрос на Московской бирже по итогам торгов в пятницу, рубль скорректировался вниз на фиксации прибыли перед выходными днями. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,169 руб., что на 1,7 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.16 января 2026 года 19:23
Рынок акций РФ превысил 2730п по индексу Мосбиржи и закрыл неделю ростом на геополитических надеждах
Москва. 16 января. Российский рынок акций в пятницу вырос на ожиданиях визита в январе делегации спецпредставителей президента США в Москву для продолжения переговоров по украинскому урегулированию, а также на фоне возобновившей рост нефти (фьючерс на Brent поднялся к $64,4 за баррель); индекс МосБиржи превысил 2730 пунктов и достиг уровня 6 января. читать дальше
.16 января 2026 года 19:02
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) класса H c целевой ценой HKD 7,37 на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 15,9% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Мы с осторожным оптимизмом... читать дальше
.16 января 2026 года 18:39
Индекс Мосбиржи может выйти к отметке 2800 пунктов на следующей неделе, говорится в комментарии аналитиков банка ПСБ. "В последние торговые сессии российский фондовый рынок смог перейти к восстановлению и отыграть большую часть потерь, понесенных в начале недели. Индекс Мосбиржи снизился на 0,1%,... читать дальше
.16 января 2026 года 18:01
Вероятно продолжение укрепления рубля на следующей неделе, полагают аналитики банка ПСБ. "Пара CNY/RUB за пять торговых сессий потеряла 0,8%, отступив ниже отметки 11,2 руб./юань, - отмечают эксперты в комментарии. - Поддержку рублю оказало сезонное смещение баланса на рынке в пользу предложения... читать дальше
.16 января 2026 года 17:16
Индекс Мосбиржи пытается устоять выше 2700 пунктов на геополитических ожиданиях, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "Российский фондовый рынок на следующей неделе останется в ожидании геополитических новостей, - прогнозирует эксперт. - Геополитическая... читать дальше
.16 января 2026 года 16:44
Акции Мечела и Распадской остаются непривлекательными для долгосрочных инвесторов - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции "Мечела" и "Распадской" остаются непривлекательными для долгосрочных инвесторов, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "Российская угольная отрасль продолжает испытывать трудности. Так, по итогам 10 месяцев 2025 года сальдированный убыток российских угольных... читать дальше
.16 января 2026 года 15:54
Инвесторам стоит обратить внимание на облигации компании "АПРИ" серии 002P-13, говорится в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" Анны Гулордава. Крупный девелопер в Челябинской области "АПРИ" 20 января собирает книгу заявок на биржевые рублевые облигации серии БО-002P-13 со сроком обращения... читать дальше
.16 января 2026 года 15:27
Рубль днем развернулся вниз и слегка понижается в паре с юанем на фиксации прибыли игроками перед выходными днями
Москва. 16 января. Китайский юань отыграл утренние потери и немного укрепляется на Московской бирже в ходе дневных торгов в пятницу. Рубль опускается, корректируясь вниз после роста в первой половине сессии и с учетом фиксации прибыли перед выходными днями. Ранее рубль повышался на новостях о решении Минфина РФ более чем в два раза увеличить в январе в рамках бюджетного правила ежедневные продажи валюты. читать дальше
.16 января 2026 года 14:38
"БКС Мир инвестиций" открыл торговую идею "Шорт в акциях "ФСК-Россети" с ожидаемой целевой ценой 0,07 руб. за бумагу на горизонте трех месяцев, говорится в комментарии инвесткомпании. "Считаем, что рост котировок с начала декабря необоснован, - пишет аналитик Дмитрий Булгаков. - Ранее стало... читать дальше
.16 января 2026 года 14:03
SberCIB Investment Research открыл торговую идею "покупать акции ГК "ЛСР" на ожидании дивидендов" с горизонтом инвестирования 3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10%, сообщается в материале аналитиков. Эксперты полагают, что в ближайшие месяцы акции эмитента могут... читать дальше
.16 января 2026 года 13:38
"Финам" повысил прогнозную стоимость акций SLB (ранее Schlumberger) с $44,4 до $55,2 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 17,4% от текущего уровня, рейтинг - "покупать", сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. "У США, по словам Дональда Трампа, достаточно... читать дальше
.16 января 2026 года 13:10
азпромбанк Инвестиции" сохраняет позитивное мнение о ПАО "Группа "Ренессанс страхование" и считает его акции интересными для долгосрочных вложений, говорится в комментарии аналитиков сервиса. Ранее эксперты отмечали высокие темпы роста бизнеса эмитента: по итогам девяти месяцев 2025 года валовые... читать дальше
.16 января 2026 года 12:38
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций ПАО "Трубная металлургическая компания" (ТМК), прогнозная стоимость составляет 160 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Николая Масликова. Эмитент по итогам допэмиссии в рамках... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.