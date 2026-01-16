"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций ТМК

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций ПАО "Трубная металлургическая компания" (ТМК), прогнозная стоимость составляет 160 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Николая Масликова.

Эмитент по итогам допэмиссии в рамках перехода на единую акцию разместил 47,138 млн акций (4,5% от общего количества размещенных акций ТМК до процесса реорганизации), следует из опубликованной компанией информации.

"Считаем новость нейтральной. По нашим оценкам, на фоне размытия капитала на 4,5% существенного изменения в стоимости акций компании нет. Сохраняем "позитивный" взгляд на бумаги эмитента, - пишут эксперты. - На данный момент в спотовых ценах мультипликатор Р/Е у бумаг компании отрицательный. С учетом наших прогнозов на двенадцать месяцев целевой Р/Е 2027 будет торговаться на уровне 5,4х. Считаем, что основными драйверами для компании станут восстановление спроса на ее продукцию со стороны нефтегазового сектора, а также постепенное снижение ключевой ставки ЦБ РФ, так как компания имеет повышенную долговую нагрузку (3,2х по итогам 1П25)".

