Акции "Ренессанс страхования" интересны для покупок - "ВТБ Моя Аналитика"

Акции ПАО "Группа "Ренессанс страхование" интересны для покупок, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика".

Эмитент - главная экспозиция на рынок страхования жизни для российских инвесторов и одна из редких историй высоких темпов органического роста с двузначной дивидендной доходностью, указывают эксперты в комментарии.

Страховые премии компании удвоились за последние четыре года, при этом ожидаемая дивдоходность в следующие двенадцать месяцев сопоставима с привилегированными акциями "Транснефти", - отмечают они.

