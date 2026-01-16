Индекс Мосбиржи попробует закрепиться выше 2700п в пятницу - ПСБ

Индекс Мосбиржи попробует закрепиться выше 2700 пунктов на торгах в пятницу и при улучшении настроений сделать шаг к верхней границе диапазона 2630-2750 пунктов, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"При этом, учитывая сохраняющиеся на среднесрочном горизонте риски для фондового рынка, считаем, что инвесторам стоит фокусироваться на отдельных бумагах ориентированных на внутренний рынок с сильным фундаментальным бэкграундом, четкой дивполитикой и слабой чувствительностью к геополитике, - пишет эксперт в обзоре. - Здесь мы выделяем акции "Яндекса", "Ленты", X5 и "префы" "Транснефти". Также, на наш взгляд, продолжают оставаться привлекательными бумаги "Полюса", "Норникеля" и "РусАла". Считаем, что восходящий тренд в данных бумагах не исчерпан и они могут продолжить получать поддержку со стороны хорошей конъюнктуры на глобальном рынке металлов".

