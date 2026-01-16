Индекс Мосбиржи вряд ли покажет сильное движение в пятницу - "Алор Брокер"

Принципиальные изменения в индексе Мосбиржи в течение торговой сессии в пятницу маловероятны, считает аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Игорь Соколов.

"Рынок акций в четверг нашел в себе силы подорожать на 0,4%, тем самым подав заявку на завершение краткосрочного цикла снижения. Закрытие произошло на уровне выше 2700 пунктов по индексу Мосбиржи, что резко снизило угрозы технического падения к 2600 пунктам, - пишет эксперт в комментарии. - Утром пятницы торги проходят нейтрально, скорее всего, мы не увидим принципиальных изменений и до конца дня. Оживление на рынке может быть при появлении важных геополитических новостей, касающихся России".

