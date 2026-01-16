Фондовые индексы США выросли в четверг вслед за акциями банков и технологических компаний. Фондовые индексы стран Азии меняются без единой динамики в пятницу, Kospi обновил рекорд. Нефть слабо дешевеет утром пятницы, Brent торгуется у $63,6 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили торги четверга ростом после снижения по итогам двух сессий подряд.

Инвесторы оценивали статданные, корпоративные новости и отчетности.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 9 тыс., до 198 тыс., по данным министерства труда США. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал рост показателя до 215 тыс. с 207 тыс. на предыдущей неделе.

Президент Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби отметил наличие свидетельств стабилизации рынка труда и заявил, что приоритетом Федеральной резервной системы должно быть сдерживание инфляции в США.

"Самое важное для нас сейчас - вернуть инфляцию к уровню в 2%", - сказал Гулсби в интервью CNBC в четверг, добавив, что его прежние опасения в отношении ситуации на рынке труда ослабли.

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire State Manufacturing в январе подскочил до 7,7 пункта с минус 3,7 пункта в декабре. Эксперты ожидали подъема до одного пункта. Значение индикатора выше нулевой отметки говорит об улучшении ситуации в промышленной отрасли региона, ниже - об ухудшении.

Поддержку настроениям на Уолл-стрит оказали квартальные результаты крупнейших банков. Goldman Sachs увеличил капитализацию на 4,6% благодаря сильной отчетности за четвертый квартал, став лидером роста среди компонентов индекса Dow Jones.

Бумаги Morgan Stanley (SPB: MS) подорожали на 5,8%. Банк зафиксировал подъем чистой прибыли и выручки в четвертом квартале 2025 года, причем оба показателя оказались лучше прогнозов аналитиков.

Рыночная стоимость BlackRock (SPB: BLK) повысилась на 5,9%. Инвесткомпания нарастила выручку в прошлом квартале на 23%, лучше ожиданий. Ее скорректированная прибыль также превзошла прогнозы.

Акции чипмейкеров и производителей оборудования для выпуска микрочипов показали уверенный рост после позитивной отчетности и обнадеживающих прогнозов тайваньской Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (SPB: TSM), укрепивших оптимизм инвесторов по поводу перспектив ИИ-сектора.

Бумаги KLA Corp. подскочили в цене на 7,7%, обеспечив компании лидерство в росте в индексе S&P 500. Applied Materials (SPB: AMAT) прибавила 5,7%, Lam Research - 4,2%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - 2,3%, Micron Technology - 1%, Broadcom (SPB: AVGO) - 0,9%. Американские депозитарные расписки (ADR) самой TSMC подорожали на 4,4%.

Капитализация Boston Scientific сократилась на 4% на новостях о том, что производитель медицинского оборудования покупает конкурента Penumbra за $14,5 млрд. Бумаги Penumbra подорожали на 11,8%.

Генерирующая Talen Energy нарастила рыночную стоимость на 11,8%. Ранее компания сообщила, что договорилась о покупке трех газовых электростанций у инвестфонда Energy Capital Partners за $3,45 млрд.

Самые большие потери в составе Dow Jones понесли International Business Machines (SPB: IBM) (-3,6%), Salesforce Inc. (SPB: CRM) (-2,5%) и Nike Inc. (SPB: NKE) (-1,5%), в S&P 500 - Robinhood Markets (SPB: HOOD) (-7,8%), Coinbase Global (SPB: COIN) (-6,5%) и Devon Energy (-4,2%).

Dow Jones Industrial Average по итогам торгов поднялся на 0,6% - до 49442,44 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 увеличилось на 0,26% - до 6944,47 пункта.

Индекс Nasdaq Composite прибавил 0,25% и закрылся на отметке 23530,02 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) меняются без единой динамики в ходе торгов в пятницу.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:28 МСК снизилось на 0,1%.

Лидером падения выступают бумаги консалтинговой фирмы BayCurrent, которые подешевели на 8,6%. Также существенное снижение котировок показывают транспортные компании Kawasaki Kisen Kaisha (-4,8%), Mitsui O.S.K. Lines (-4,5%) и Nippon Yusen K.K. (-3,7%).

Стоимость автопроизводителей Toyota и Honda опустилась на 0,7% и 0,4% соответственно, косметической компании Shiseido - на 2,5%.

В то же время котировки акций представителей технологической отрасли повышаются: Screen Holdings - на 5,5%, Panasonic - на 4,4%, Advantest - на 1,4%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:24 МСК уменьшился на 0,1%, гонконгский Hang Seng - на 0,4%.

Цена акций производителя игрушек Pop Mart International Group на Гонконгской фондовой бирже опустилась на 4,8%, нефтяной CNOOC - на 2,8%, выпускающей потребительскую электронику Xiaomi (SPB: 1810) - на 2,1%.

При этом наиболее существенный подъем котировок демонстрируют бумаги производителя электроинструментов и уборочных машин Techtronic Industries (+4,7%) и выпускающей спортивную продукцию Li Ning (+4%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:24 МСК увеличился на 0,8% и впервые превысил отметку в 4800 пунктов.

Котировки акций крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов Samsung Electronics выросли на 3,5%, еще одного чипмейкера SK Hynix - на 0,7%, производителя цветных металлов Korea Zinc - на 7,9%, KB Financial Group - на 0,2%.

Цена бумаг сталелитейной Posco уменьшилась на 5,8%, автомобильной Hyundai Motor - на 1,8%, производителя аккумуляторов LG Energy Solution - на 0,6%.

Австралийский S&P/ASX 200 за день прибавил 0,5%. Подъем был зафиксирован по итогам пятой сессии подряд, в результате индикатор достиг максимального уровня за два месяца.

Котировки акций Treasury Wine Estates подскочили на 7,7% после падения почти на 5% днем ранее.

Значительно подорожали бумаги производителей урана Deep Yellow (+7,5%) и Paladin Energy (+4,1%).

Капитализация крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP снизилась на 0,8%, тогда как конкурирующей Rio Tinto - поднялась на 0,7%.

В то же время акции нефтяных компаний подешевели, в том числе Santos - на 1,6%, Woodside Energy - на 1,4%.

Цены на нефть слабо снижаются утром в пятницу после рекордного за полгода падения накануне, вызванного деэскалацией ситуации в Иране.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:13 мск опускается на $0,15 (0,24%), до $63,61 за баррель. В четверг контракт рухнул в цене на $2,76 (4,15%), до $63,76 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дешевеют к этому времени на $0,12 (0,2%), до $59,07 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов упала на $2,83 (4,56%), до $59,19 за баррель.

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что, по информации Вашингтона, у иранских властей больше нет "планов осуществлять казни" участников многодневных протестов. Ранее американский лидер пригрозил принять жесткие меры против страны в ответ на подавление протестов.

В четверг министерство финансов США объявило о введении санкций в отношении пяти иранских чиновников, которые обвиняются в организации разгона протестов. Вашингтон также предупредил, что отслеживает переводы средств иранских лидеров в банки по всему миру, сообщает Reuters.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обращался к Трампу с призывом отложить военный удар по Ирану, сообщает газета The New York Times. По данным издания, Катар, Саудовская Аравия, Оман и Египет также призывали администрацию Трампа воздержаться от удара по Ирану.

"Вероятность, что Трамп ударит по Ирану, сменилась с высокой на низкую, и именно этим вызвано основное давление на котировки", - отметил старший аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

В то же время опасения эскалации конфликта в дальнейшем сохраняются. Соединенные Штаты наращивают военное присутствие в ближневосточном регион: в частности, сюда движется как минимум один авианосец, сообщает Fox News.

"Риск немедленного вмешательства США снизился, однако очевидно, что риски сохраняются, что продолжит беспокоить рынки в ближайшей перспективе, - сказал Уоррен Паттерсон из ING Groep NV. - Но чем дольше Штаты медлят с ответом, тем меньше будет наценка на риск, что позволяет более "медвежьим" факторам выйти на передний план".