Мнения аналитиков
Промпроизводство в РФ в ноябре снизилось на 0,7%, за 11 месяцев рост составил 0,8%
Промпроизводства в РФ в ноябре снизилось на 0,7% после повышения на 3,1% в октябре и на 0,3% в сентябре, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц разошлись с ожиданиями экономистов, которые оценивали ноябрьский рост на уровне 1,2%
 
Получение банковской гарантии - одна из проблем бизнеса
У бизнеса возникли сложности с получением банковских гарантий (БГ) из-за ужесточения условий со стороны кредитных организаций. Особенно остро предприниматели столкнулись с этой проблемой в конце прошлого года. Об этом "Ведомостям" рассказали...
 
Госкорпорации займутся созданием безлюдных производств
Минпромторг поручил госкорпорациям разработать план по переводу предприятий на режим так называемых темных цехов, пишут "Ведомости", ссылаясь на министра промышленности и торговли Антона Алиханова. Он уточнил, что "Объединенная авиастроительная...
 
Для бюджетников обновили правила оплаты труда
Единые рекомендации по установлению систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2026 год опубликовала сегодня "Российская газета". Так, например, базовые оклады работников в сфере здравоохранения и культуры должны...
 
16 января 2026 года 09:10

Kospi обновил рекорд

Фондовые индексы США выросли в четверг вслед за акциями банков и технологических компаний. Фондовые индексы стран Азии меняются без единой динамики в пятницу, Kospi обновил рекорд. Нефть слабо дешевеет утром пятницы, Brent торгуется у $63,6 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили торги четверга ростом после снижения по итогам двух сессий подряд.

Инвесторы оценивали статданные, корпоративные новости и отчетности.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 9 тыс., до 198 тыс., по данным министерства труда США. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал рост показателя до 215 тыс. с 207 тыс. на предыдущей неделе.

Президент Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби отметил наличие свидетельств стабилизации рынка труда и заявил, что приоритетом Федеральной резервной системы должно быть сдерживание инфляции в США.

"Самое важное для нас сейчас - вернуть инфляцию к уровню в 2%", - сказал Гулсби в интервью CNBC в четверг, добавив, что его прежние опасения в отношении ситуации на рынке труда ослабли.

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire State Manufacturing в январе подскочил до 7,7 пункта с минус 3,7 пункта в декабре. Эксперты ожидали подъема до одного пункта. Значение индикатора выше нулевой отметки говорит об улучшении ситуации в промышленной отрасли региона, ниже - об ухудшении.

Поддержку настроениям на Уолл-стрит оказали квартальные результаты крупнейших банков. Goldman Sachs увеличил капитализацию на 4,6% благодаря сильной отчетности за четвертый квартал, став лидером роста среди компонентов индекса Dow Jones.

Бумаги Morgan Stanley (SPB: MS) подорожали на 5,8%. Банк зафиксировал подъем чистой прибыли и выручки в четвертом квартале 2025 года, причем оба показателя оказались лучше прогнозов аналитиков.

Рыночная стоимость BlackRock (SPB: BLK) повысилась на 5,9%. Инвесткомпания нарастила выручку в прошлом квартале на 23%, лучше ожиданий. Ее скорректированная прибыль также превзошла прогнозы.

Акции чипмейкеров и производителей оборудования для выпуска микрочипов показали уверенный рост после позитивной отчетности и обнадеживающих прогнозов тайваньской Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (SPB: TSM), укрепивших оптимизм инвесторов по поводу перспектив ИИ-сектора.

Бумаги KLA Corp. подскочили в цене на 7,7%, обеспечив компании лидерство в росте в индексе S&P 500. Applied Materials (SPB: AMAT) прибавила 5,7%, Lam Research - 4,2%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - 2,3%, Micron Technology - 1%, Broadcom (SPB: AVGO) - 0,9%. Американские депозитарные расписки (ADR) самой TSMC подорожали на 4,4%.

Капитализация Boston Scientific сократилась на 4% на новостях о том, что производитель медицинского оборудования покупает конкурента Penumbra за $14,5 млрд. Бумаги Penumbra подорожали на 11,8%.

Генерирующая Talen Energy нарастила рыночную стоимость на 11,8%. Ранее компания сообщила, что договорилась о покупке трех газовых электростанций у инвестфонда Energy Capital Partners за $3,45 млрд.

Самые большие потери в составе Dow Jones понесли International Business Machines (SPB: IBM) (-3,6%), Salesforce Inc. (SPB: CRM) (-2,5%) и Nike Inc. (SPB: NKE) (-1,5%), в S&P 500 - Robinhood Markets (SPB: HOOD) (-7,8%), Coinbase Global (SPB: COIN) (-6,5%) и Devon Energy (-4,2%).

Dow Jones Industrial Average по итогам торгов поднялся на 0,6% - до 49442,44 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 увеличилось на 0,26% - до 6944,47 пункта.

Индекс Nasdaq Composite прибавил 0,25% и закрылся на отметке 23530,02 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) меняются без единой динамики в ходе торгов в пятницу.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:28 МСК снизилось на 0,1%.

Лидером падения выступают бумаги консалтинговой фирмы BayCurrent, которые подешевели на 8,6%. Также существенное снижение котировок показывают транспортные компании Kawasaki Kisen Kaisha (-4,8%), Mitsui O.S.K. Lines (-4,5%) и Nippon Yusen K.K. (-3,7%).

Стоимость автопроизводителей Toyota и Honda опустилась на 0,7% и 0,4% соответственно, косметической компании Shiseido - на 2,5%.

В то же время котировки акций представителей технологической отрасли повышаются: Screen Holdings - на 5,5%, Panasonic - на 4,4%, Advantest - на 1,4%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:24 МСК уменьшился на 0,1%, гонконгский Hang Seng - на 0,4%.

Цена акций производителя игрушек Pop Mart International Group на Гонконгской фондовой бирже опустилась на 4,8%, нефтяной CNOOC - на 2,8%, выпускающей потребительскую электронику Xiaomi (SPB: 1810) - на 2,1%.

При этом наиболее существенный подъем котировок демонстрируют бумаги производителя электроинструментов и уборочных машин Techtronic Industries (+4,7%) и выпускающей спортивную продукцию Li Ning (+4%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:24 МСК увеличился на 0,8% и впервые превысил отметку в 4800 пунктов.

Котировки акций крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов Samsung Electronics выросли на 3,5%, еще одного чипмейкера SK Hynix - на 0,7%, производителя цветных металлов Korea Zinc - на 7,9%, KB Financial Group - на 0,2%.

Цена бумаг сталелитейной Posco уменьшилась на 5,8%, автомобильной Hyundai Motor - на 1,8%, производителя аккумуляторов LG Energy Solution - на 0,6%.

Австралийский S&P/ASX 200 за день прибавил 0,5%. Подъем был зафиксирован по итогам пятой сессии подряд, в результате индикатор достиг максимального уровня за два месяца.

Котировки акций Treasury Wine Estates подскочили на 7,7% после падения почти на 5% днем ранее.

Значительно подорожали бумаги производителей урана Deep Yellow (+7,5%) и Paladin Energy (+4,1%).

Капитализация крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP снизилась на 0,8%, тогда как конкурирующей Rio Tinto - поднялась на 0,7%.

В то же время акции нефтяных компаний подешевели, в том числе Santos - на 1,6%, Woodside Energy - на 1,4%.

Цены на нефть слабо снижаются утром в пятницу после рекордного за полгода падения накануне, вызванного деэскалацией ситуации в Иране.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:13 мск опускается на $0,15 (0,24%), до $63,61 за баррель. В четверг контракт рухнул в цене на $2,76 (4,15%), до $63,76 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дешевеют к этому времени на $0,12 (0,2%), до $59,07 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов упала на $2,83 (4,56%), до $59,19 за баррель.

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что, по информации Вашингтона, у иранских властей больше нет "планов осуществлять казни" участников многодневных протестов. Ранее американский лидер пригрозил принять жесткие меры против страны в ответ на подавление протестов.

В четверг министерство финансов США объявило о введении санкций в отношении пяти иранских чиновников, которые обвиняются в организации разгона протестов. Вашингтон также предупредил, что отслеживает переводы средств иранских лидеров в банки по всему миру, сообщает Reuters.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обращался к Трампу с призывом отложить военный удар по Ирану, сообщает газета The New York Times. По данным издания, Катар, Саудовская Аравия, Оман и Египет также призывали администрацию Трампа воздержаться от удара по Ирану.

"Вероятность, что Трамп ударит по Ирану, сменилась с высокой на низкую, и именно этим вызвано основное давление на котировки", - отметил старший аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

В то же время опасения эскалации конфликта в дальнейшем сохраняются. Соединенные Штаты наращивают военное присутствие в ближневосточном регион: в частности, сюда движется как минимум один авианосец, сообщает Fox News.

"Риск немедленного вмешательства США снизился, однако очевидно, что риски сохраняются, что продолжит беспокоить рынки в ближайшей перспективе, - сказал Уоррен Паттерсон из ING Groep NV. - Но чем дольше Штаты медлят с ответом, тем меньше будет наценка на риск, что позволяет более "медвежьим" факторам выйти на передний план".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
16 января 2026 года 10:40
Индекс Мосбиржи может продолжить консолидацию в диапазоне 2650-2750п на следующей неделе - "Цифра брокер"
декс Мосбиржи может продолжить консолидацию в границах диапазона 2650-2750 пунктов на следующей неделе, если не произойдет резких изменений в геополитической повестке, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер". В пятницу же, 16 января 2026 года, отмечают эксперты,...    читать дальше
16 января 2026 года 10:18
Индекс Мосбиржи попробует закрепиться выше 2700п в пятницу - ПСБ
Индекс Мосбиржи попробует закрепиться выше 2700 пунктов на торгах в пятницу и при улучшении настроений сделать шаг к верхней границе диапазона 2630-2750 пунктов, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. "При этом, учитывая сохраняющиеся на...    читать дальше
16 января 2026 года 10:00
Индекс Мосбиржи вряд ли покажет сильное движение в пятницу - "Алор Брокер"
Принципиальные изменения в индексе Мосбиржи в течение торговой сессии в пятницу маловероятны, считает аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Игорь Соколов. "Рынок акций в четверг нашел в себе силы подорожать на 0,4%, тем самым подав заявку на завершение краткосрочного цикла снижения....    читать дальше
16 января 2026 года 09:52
Цены рублевых корпбондов в пятницу могут подрасти в ожидании визита Уиткоффа и Кушнера в Москву для переговоров с Путиным
Москва. 16 января. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу могут слегка подрасти в ожидании скорого визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".    читать дальше
16 января 2026 года 09:46
Индекс Мосбиржи может завершить неделю около 2700п - БКС Экспресс
Индекс Мосбиржи может завершить текущую торговую неделю около уровня в 2700 пунктов, говорится в материале эксперта Михаила Зельцера на портале БКС Экспресс. Бенчмарк уже который день курсирует у технически значимого уровня 2700 пунктов - локальный баланс сил "быков" и "медведей", констатирует...    читать дальше
16 января 2026 года 09:30
Диапазон торгов в 11-11,5 руб./юань пока остается актуальным - ПСБ
Торговый диапазон валютной пары юань/рубль в 11-11,5 руб. за юань пока остается актуальным, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича. "Ожидаем в пятницу попыток национальной валюты продолжить волну роста, что приведет к дальнейшему...    читать дальше
16 января 2026 года 09:15
Рубль обладает потенциалом дальнейшего укрепления - "Цифра брокер"
бль обладает потенциалом дальнейшего укрепления по отношению к основным мировым валютам, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". Российский рубль демонстрирует завидную устойчивость, констатируют эксперты. Поддержку национальной валюте оказало сообщение о рекордном увеличении...    читать дальше
15 января 2026 года 19:25
Рынок акций РФ консолидировался на рубеже 2700п по индексу МосБиржи при смешанной динамике фишек
Москва. 15 января. Рынок акций РФ в четверг консолидировался при смешанной динамике blue chips, утреннее снижение на данных Росстата о росте инфляции в январе, а также упавших металлах и нефти (фьючерс на Brent откатился ниже $64 за баррель) было нивелировано заявлениями Кремля о надеждах на украинское урегулирование и заявлениями президента РФ о готовности к восстановлению отношений с Европой. Индекс МосБиржи закрепился на рубеже 2700 пунктов.    читать дальше
15 января 2026 года 19:20
Рубль завершил ростом торги в четверг благодаря решению Минфина РФ увеличить в январе продажи валюты более чем в два раза
Москва. 15 января. Китайский юань растерял повышение первой половины дня и развернулся вниз на Московской бирже вечером в четверг. Рубль, напротив, отыграл дневные потери и повысился благодаря сообщению Минфина РФ об увеличении в январе продажи валюты в 2,3 раза, до 12,8 млрд руб./день.    читать дальше
15 января 2026 года 19:02
Акции Ленты остаются интересными для покупок - ПСБ
Акции МКПАО "Лента" остаются интересными для покупок, говорится в комментарии аналитика банка ПСБ Лауры Кузнецовой. "Лента" готовится выйти в сегмент "жестких" дискаунтеров и запустить собственную сеть магазинов экономформата, - отмечает эксперт. - Для нового формата ретейлер может задействовать...    читать дальше
15 января 2026 года 18:17
"Финам" подтверждает рейтинг акций Citigroup на уровне "держать"
"Финам" подтверждает рейтинг акций Citigroup Inc. на уровне "держать" с целевой ценой $114,5 за бумагу, что предполагает потенциал роста на 1,9%, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций инвесткомпании Игоря Додонова. "Благодаря устойчивости американской экономики и...    читать дальше
15 января 2026 года 17:37
Вероятность сохранения средней ключевой ставки ЦБ на уровне 15% в 2026г существенно возросла - Альфа-банк
Вероятность сохранения средней ключевой ставки ЦБ на уровне 15% в 2026 году существенно возросла, считают экономисты Альфа-банка Наталья Орлова и Валерия Кобяк. "Согласно данным Росстата, рост цен за 1-12 января составил 1,26%, - отмечают эксперты в обзоре банка. - Эта цифра существенно превысила...    читать дальше
15 января 2026 года 16:50
Акции СПБ Биржи остаются под давлением геополитической неопределенности - "Велес Капитал"
Акции ПАО "СПБ Биржа" остаются под давлением геополитической неопределенности, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. Акции "СПБ Биржи" продолжают попытки роста, пытаясь восстановиться от минимумов текущей недели, отмечает эксперт. Ранее биржа отчиталась...    читать дальше
15 января 2026 года 15:55
SberCIB рекомендует покупать акции Аэрофлота с целевой ценой 70 руб
SberCIB Investment Research рекомендует покупать акции "Аэрофлота" с целевой ценой 70 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитиков. Пассажиропоток группы в 2025 году вырос на 0,1%, тогда как пассажирооборот - на 3,4%. В декабре пассажиропоток вырос на 0,2% г/г, причем на международных...    читать дальше
15 января 2026 года 15:21
Рубль днем дешевеет в паре с юанем на фоне сильного падения цен на нефть
Москва. 15 января. Китайский юань укрепляется на Московской бирже в ходе дневных торгов в четверг, рубль дешевеет на фоне сильного падения цен на нефть. Котировки нефти корректируются вниз в связи с ослаблением ожиданий инвесторов относительно возможности скорого американского удара по Ирану. За последнюю неделю нефть выросла в цене на 11%.    читать дальше
