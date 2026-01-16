Цены рублевых корпбондов в пятницу могут подрасти в ожидании визита Уиткоффа и Кушнера в Москву для переговоров с Путиным

Москва. 16 января. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу могут слегка подрасти в ожидании скорого визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

В Кремле рассчитывают, что визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Россию состоится, считают необходимым продолжение диалога с Вашингтоном по Украине, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Он подтвердил, что "продолжают работать имеющиеся каналы по общению с американскими переговорщиками, этот диалог идет".

В Кремле также согласны с высказыванием президента США Дональда Трампа о том, что именно Киев тормозит мирное урегулирование конфликта, а украинскому лидеру Владимиру Зеленскому давно пора взять на себя ответственность и принять соответствующее решение. "Здесь можно согласиться, действительно (с мнением Трампа - ИФ). Это действительно так. Президент Путин, российская сторона сохраняют свою открытость", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов в четверг.

Путин заявил в четверг на церемонии вручения верительных грамот в Кремле, что Россия готова к взаимовыгодным отношениям и общей борьбе с угрозами со всеми партнерами, заинтересованными в сотрудничестве с Москвой. Путин заявил об актуальности мирных усилий в условиях продолжающейся деградации ситуации на международной арене, предложил вернуться к обсуждению инициатив России по новой архитектуре европейской и глобальной безопасности и закрепить российские условия по украинскому урегулированию.

Россия готова к восстановлению отношений с Европой и рассчитывает, что со временем сотрудничество будет снова налажено, заявил президент РФ.

Американские фондовые индексы завершили торги четверга ростом после снижения по итогам двух сессий подряд. Инвесторы оценивали статданные, корпоративные новости и отчетности. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 9 тыс., до 198 тыс., по данным министерства труда США. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал рост показателя до 215 тыс. с 207 тыс. на предыдущей неделе.

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire State Manufacturing в январе подскочил до 7,7 пункта с минус 3,7 пункта в декабре. Эксперты ожидали подъема до 1 пункта. Значение индикатора выше нулевой отметки говорит об улучшении ситуации в промышленной отрасли региона, ниже - об ухудшении.

Президент Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби отметил наличие свидетельств стабилизации рынка труда и заявил, что приоритетом Федеральной резервной системы должно быть сдерживание инфляции в США. "Самое важное для нас сейчас - вернуть инфляцию к уровню в 2%", - сказал Гулсби в интервью CNBC в четверг, добавив, что его прежние опасения в отношении ситуации на рынке труда ослабли.

Поддержку настроениям на Уолл-стрит оказали квартальные результаты крупнейших банков. Goldman Sachs увеличил капитализацию на 4,6% благодаря сильной отчетности за четвертый квартал, став лидером роста среди компонентов индекса Dow Jones. Бумаги Morgan Stanley (SPB: MS) подорожали на 5,8%. Банк зафиксировал подъем чистой прибыли и выручки в четвертом квартале 2025 года, причем оба показателя оказались лучше прогнозов аналитиков.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона меняются без единой динамики в ходе торгов в пятницу. Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:28 МСК снизилось на 0,1%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:24 МСК уменьшился на 0,1%, гонконгский Hang Seng - на 0,4%. Вместе с тем южнокорейский индекс Kospi к 8:24 МСК увеличился на 0,8% и впервые превысил отметку в 4800 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 за день прибавил 0,5%. Подъем был зафиксирован по итогам пятой сессии подряд, в результате индикатор достиг максимального уровня за два месяца.

Мировые цены на нефть умеренно снижаются утром в пятницу после рекордного за полгода падения накануне, вызванного деэскалацией ситуации в Иране. Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск опускается на 0,36%, до $63,53 за баррель. В четверг контракт рухнул в цене на 4,15%, до $63,76 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи дешевеют к этому времени на 0,35%, до $58,98 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов упала на 4,56%, до $59,19 за баррель.

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что, по информации Вашингтона, у иранских властей больше нет "планов осуществлять казни" участников многодневных протестов. Ранее американский лидер пригрозил принять жесткие меры против страны в ответ на подавление протестов. В четверг министерство финансов США объявило о введении санкций в отношении пяти иранских чиновников, которые обвиняются в организации разгона протестов. Вашингтон также предупредил, что отслеживает переводы средств иранских лидеров в банки по всему миру, сообщает Reuters.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обращался к Трампу с призывом отложить военный удар по Ирану, сообщает газета The New York Times. По данным издания, Катар, Саудовская Аравия, Оман и Египет также призывали администрацию Трампа воздержаться от удара по Ирану. "Вероятность, что Трамп ударит по Ирану, сменилась с высокой на низкую, и именно этим вызвано основное давление на нефтяные котировки", - отметил старший аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

В то же время опасения эскалации конфликта в дальнейшем сохраняются. Соединенные Штаты наращивают военное присутствие в ближневосточном регион: в частности, сюда движется как минимум один авианосец, сообщает Fox News. "Риск немедленного вмешательства США снизился, однако очевидно, что риски сохраняются, что продолжит беспокоить рынки в ближайшей перспективе, - сказал Уоррен Паттерсон из ING Groep NV. - Но чем дольше Штаты медлят с ответом, тем меньше будет наценка на риск, что позволяет более "медвежьим" факторам выйти на передний план".

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг практически не изменилась относительно предыдущего торгового дня и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 10,667 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 10,249 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 15 января вырос всего на 0,01% и составил 118,93 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,04%, поднявшись до 1217,03 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-001P-03R" (+0,72%), "РЖД-001Р-21R" (+0,39%) и "Газпром Капитал БО-001Р-04" (+0,28%), а в лидерах снижения - облигации "Ростелеком-001P-02R" (MOEX: RTKM) (-0,38%), "Ростелеком-002P-02R" (-0,32%) и "Почта России БО-002P-01" (+0,28%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Совкомбанк лизинг" установило ставку квартальных купонов годовых облигаций серии БО-П15 в размере 15% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 15 января. Техразмещение начнется 20 января. Объем займа пока не раскрывается.

ПАО "Глоракс" (MOEX: GLRX) (Glorax) 23 января с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск облигаций серии 001P-05 со сроком обращения 3,5 года объемом не менее 3 млрд рублей. Ориентир ставки ежемесячного купона - не выше 21% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере не выше 23,14% годовых. Техразмещение запланировано на 28 января. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.