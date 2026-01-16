Диапазон торгов в 11-11,5 руб./юань пока остается актуальным - ПСБ

Торговый диапазон валютной пары юань/рубль в 11-11,5 руб. за юань пока остается актуальным, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича.

"Ожидаем в пятницу попыток национальной валюты продолжить волну роста, что приведет к дальнейшему снижению юаня к нижней границе нашего целевого диапазона 11-11,5 руб., - пишет эксперт. - Кроме дальнейшего отыгрыша инвесторами изменения объемов продаж валюты со стороны регулятора, поддержку рублю будет оказывать сезонно слабый спрос на валюту со стороны импортеров и риски осторожного подхода регулятора к смягчению денежно-кредитной политики на заседании в феврале 2026 года".

