Рубль обладает потенциалом дальнейшего укрепления - "Цифра брокер"

Рубль обладает потенциалом дальнейшего укрепления по отношению к основным мировым валютам, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Российский рубль демонстрирует завидную устойчивость, констатируют эксперты.

Поддержку национальной валюте оказало сообщение о рекордном увеличении ежедневных продаж иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила. С 16 января ежедневный объем таких операций со стороны Минфина вырастет до 12,8 млрд руб.

С учетом дополнительных операций регулятора, отмечают аналитики инвесткомпании в комментарии, совокупное предложение валюты на рынке составит около 17,42 млрд руб. в день, что создает серьезные предпосылки для дальнейшего укрепления рубля.

