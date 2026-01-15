.
Рынок акций РФ консолидировался на рубеже 2700п по индексу МосБиржи при смешанной динамике фишек
15 января 2026 года 19:25

Рынок акций РФ консолидировался на рубеже 2700п по индексу МосБиржи при смешанной динамике фишек

Москва. 15 января. Рынок акций РФ в четверг консолидировался при смешанной динамике blue chips, утреннее снижение на данных Росстата о росте инфляции в январе, а также упавших металлах и нефти (фьючерс на Brent откатился ниже $64 за баррель) было нивелировано заявлениями Кремля о надеждах на украинское урегулирование и заявлениями президента РФ о готовности к восстановлению отношений с Европой. Индекс МосБиржи закрепился на рубеже 2700 пунктов.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2701,32 пункта (-0,05%, утром индекс опускался до 2691 пункта), индекс РТС - 1083,66 пункта (без изменений); лидерами снижения выступили бумаги "Русала" (MOEX: RUAL) (-3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,7%), подорожали акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+3,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,7%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 16 января, составил 78,528 руб. (-4,31 копейки).

В Кремле рассчитывают, что визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Россию состоится, считают необходимым продолжение диалога с Вашингтоном по Украине, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Он подтвердил, что "продолжают работать имеющиеся каналы по общению с американскими переговорщиками, этот диалог идет".

В Кремле также согласны с высказыванием президента США Дональда Трампа о том, что именно Киев тормозит мирное урегулирование конфликта, а украинскому лидеру Владимиру Зеленскому давно пора взять на себя ответственность и принять соответствующее решение. "Здесь можно согласиться, действительно (с мнением Трампа - ИФ). Это действительно так. Президент Путин, российская сторона сохраняют свою открытость", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов в четверг.

Президент РФ Владимир Путин заявил в четверг на церемонии вручения верительных грамот в Кремле, что Россия готова к взаимовыгодным отношениям и общей борьбе с угрозами со всеми партнерами, заинтересованными в сотрудничестве с Москвой. Путин заявил об актуальности мирных усилий в условиях продолжающейся деградации ситуации на международной арене, предложил вернуться к обсуждению инициатив России по новой архитектуре европейской и глобальной безопасности и закрепить российские условия по украинскому урегулированию.

Россия готова к восстановлению отношений с Европой и рассчитывает, что со временем сотрудничество будет снова налажено, заявил президент РФ.

Подешевели акции МКПАО "Хэдхантер" (SPB: HEAD) (-0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,5% и -0,5% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,3% и -0,4% "префы"), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%).

Управление по контролю за зарубежными активами министерства финансов США (OFAC) продлило до 28 февраля истекающую 17 января лицензию, которая разрешает ведение переговоров и вступление в условные соглашения с "ЛУКОЙЛом" для продажи Lukoil International GmbH (LIG, владеет иностранными активами НК) или любой контролируемой компании. Как говорится в соответствующем документе на сайте американского Минфина, лицензия продлена при условии, что исполнение любого такого соглашения прямо обусловлено получением отдельного разрешения от OFAC.

Подорожали акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,7%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,5%), "ВК" (MOEX: VKCO) (+0,5%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (+0,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,2%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+0,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,1%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (+0,1%).

Согласно вышедшим вечером в среду данным Росстата, инфляция в РФ с 1 по 12 января 2026 года (из-за праздников получился почти в два раза более длинный отрезок времени, чем обычный недельный) составила 1,26%. Росстат только в пятницу опубликует данные по инфляции в декабре и в целом за 2025 год, тогда можно будет оценить годовую инфляцию на 12 января. Последние ожидания ЦБ, Минэкономразвития и аналитиков по инфляции в 2025 году составляли менее 6% (консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, предполагал рост цен в 2025 году на 5,76%).

За 12 дней января прошлого года рост цен равнялся 0,62%, а за весь январь 2025 года - 1,23%, поэтому годовая инфляция в РФ в начале текущего года ускорилась (в том числе на фоне увеличения НДС с 1 января 2026 года с 20% до 22%).

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ по состоянию на 12 января 2026 года на уровне 6,27%, говорится в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации". На 22 декабря 2025 года министерство оценивало инфляцию на уровне 5,98%. "За период с 1 по 12 января 2026 года инфляция составила 1,26% н/н на фоне повышения с 1 января 2026 года базовой ставки НДС (c 20% до 22%)", - говорится в обзоре.

Издание Financial Times (FT) сообщило в четверг со ссылкой на источники, что усилия Саудовской Аравии, Турции, Катара, Омана и Египта привели на данном этапе к деэскалации ситуации между США и Ираном.

"Три человека, близкие к правительствам арабских стран, заявили, что интенсивные дипломатические усилия с целью разубедить президента США Дональда Трампа наносить удар по Ирану, в том числе обеспечение связи между американской администрацией и Ираном, позволили уменьшить напряженность в районе Персидского залива", - информирует издание.

"США дают время на переговоры с Ираном, чтобы посмотреть, куда это приведет", - сказал чиновник одной из арабских стран.

Собеседники FT выразили надежду, что контакты между Вашингтоном и Тегераном, которым, в частности, могли ранее содействовать Россия и Оман, могут перерасти в переговоры в предстоящие дни.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, картина в индексе Мосбиржи в четверг значимо не поменялась - индикатор, как и накануне, начал торги неуверенно, но затем вернулся к борьбе за уровень 2700 пунктов. Сигналы в течение дня поступали неоднозначные. С точки зрения геополитики сохраняются надежды на прогресс в обсуждении мирного соглашения по Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что визит спецпосланника США Стива Уиткоффа с делегацией в Россию состоится, когда будут согласованы даты. В то же время сохраняются риски новых американских и европейских санкций.

Президент США Дональд Трамп в свою очередь заявил о том, что мирная сделка по Украине до сих пор не достигнута из-за позиции украинских властей, причем Москва готова к соглашению. Кроме того, американский лидер снизил градус напряженности в отношении Ирана, призвав Тегеран к сдержанности, и дал понять, что, возможно, никакой атаки на исламскую республику и не произойдет. Котировки нефти и золота закономерно пошли вниз, продолжило откат от исторических ценовых пиков серебро.

В конце недели Росстат обнародует данные об индексе потребительских цен в декабре, "Аэрофлот" опубликует операционные результаты за декабрь. Из важной международной статистики интерес могут представлять декабрьские данные по объему промышленного производства в США. "В конце недели без ярких новостей инвесторы, вероятно, останутся в выжидательной позиции. Ожидаем сохранения индекса Мосбиржи в пределах 2675-2775 пунктов", - заключил Шепелев.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, накануне рынок акций РФ поддержали сообщения западных СМИ о якобы готовящемся в январе визите американских переговорщиков Уиткоффа и Кушнера в Москву для продолжения переговоров по украинскому урегулированию. Однако новостного импульса оказалось недостаточно для уверенного роста и в четверг рынок консолидировался в ожидании свежих новостей. Акции нефтедобытчиков остаются под давлением, что связано с продолжающейся санкционной риторикой США и ЕС, действиями США в отношении танкеров якобы "теневого флота" и отсутствием конкретики по теме продажи зарубежных активов "ЛУКОЙЛа".

Данные Росстата по инфляции за период с 1 по 12 января также не способствуют оптимизму инвесторов, поскольку сокращают вероятность дальнейшего уверенного снижения ставки ЦБ, отмечает эксперт.

По словам аналитика ФГ "Финам" Магомеда Магомедова, рынок акций РФ в четверг находился в режиме консолидации под влиянием смешанных настроений в "голубых фишках" и отсутствия позитивных сигналов с внешних площадок. Участники рынка отыгрывали свежую статистику Росстата по ускорению инфляции в начале января на фоне повышения НДС, что снизило ожидания дальнейшего смягчения политики Банка России в ближайшие месяцы.

На фоне вышедших новостей о продлении лицензии OFAC для переговоров по иностранным активам "ЛУКОЙЛа" сохраняется волатильность в нефтяном сегменте, однако реакция рынка остается сдержанной - инвесторы ждут конкретики по реализации возможных сделок. В фокусе остается и геополитика: инвесторы следят за потенциальными переговорами России и США по Украине, а также за дискуссиями о новых санкциях со стороны ЕС и возможных военных шагах США на Ближнем Востоке. Сохраняются риски и вокруг дополнительных ограничений по российским активам в Европе. Индекс МосБиржи в ожидании драйверов консолидируется вблизи уровня 2700 пунктов. В случае пробоя вниз этого уровня на высоких объемах целью снижения станет отметка 2600 пунктов, считает Магомедов.

В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 0,4%, австралийский индекс ASX Australia подрос на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 1,6%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,3%, гонконгский Hang Seng потерял 0,3%), также нет единого вектора в Европе (индексы DAX, FTSE подросли на 0,1-0,2%, CAC40 просел на 0,5%), "плюсуют" США (индексы к 18:50 МСК выросли на 0,5-0,8%).

Японский рынок скорректировался вниз с рекордного максимума вслед за акциями технологических компаний. Кроме того, укрепление курса иены оказывает давление на экспортеров.

Банк Кореи в четверг принял решение оставить базовую процентную ставку на отметке 2,5% годовых, говорится в сообщении регулятора. Решение совпало с ожиданиями аналитиков, опрошенных Trading Economics. Регулятор сохранил ставку без изменения по итогам пятого заседания подряд. С октября 2024 года она была уменьшена в совокупности на 100 базисных пунктов.

Также Банк Кореи оставил прогноз инфляции в стране на 2026 год на уровне 2,1%, базовой инфляции - 2%, роста ВВП - 1,8%.

ВВП Германии по итогам 2025 года увеличился на 0,2% с поправкой на инфляцию, по предварительным расчетам Федерального статистического агентства (Destatis). Рост экономики с поправкой на инфляцию и календарные факторы составил 0,3%.

На нефтяном рынке в четверг цены снизились на данных Минэнерго США о росте запасов сырья в стране, а также заявлениях Трампа, ослабивших опасения по поводу скорого американского удара по Ирану.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в четверг составила $63,79 за баррель (-4,1% и +1,6% в среду), февральская цена фьючерса на WTI - $59,32 за баррель (-4,3% и +1,4% накануне).

Трамп заявил, что Вашингтон располагает информацией о том, что у иранских властей больше нет "планов осуществлять казни" участников многодневных протестов. Ранее американский лидер пригрозил принять жесткие меры против Ирана в ответ на подавление иранскими властями масштабных протестов в стране.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи тем временем призвал США к переговорам, заявив, что "Иран доказал, что готов к переговорам, готов к дипломатии", сообщает Fox News. Говоря о беспорядках, он отметил, что правительство проявило "максимальную сдержанность" и не планирует "вешать людей в связи с протестами".

Дополнительное давление на котировки оказал отчет Минэнерго США, указавший на рост запасов нефти и бензина в стране по итогам прошлой недели. Как стало известно накануне, резервы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,39 млн баррелей, хотя опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозировали снижение на 2,2 млн баррелей. Запасы бензина на неделе, завершившейся 9 января, подскочили на 8,98 млн баррелей, дистиллятов - снизились на 29 тыс. баррелей. Эксперты ожидали увеличения объёмов бензина на 4 млн баррелей и сокращения дистиллятов на 200 тыс. баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, увеличились на 745 тыс. баррелей.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (-7,8%), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (-5,1%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-5%), УК "Арсагера" (MOEX: ARSA) (-3,5%), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (-3,3%), ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (-2,8%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-2,5%).

Выросли акции ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (+7,1% и +7,2% "префы"), ПАО "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (+6,7%), ПАО "Евротранс" (MOEX: EUTR) (+5,4%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+5,2%, до 2,318 рубля).

Акции "Мосэнерго" выросли на фоне известий, что совет директоров компании рекомендовал дивиденды за 2024 год в размере 0,226 руб. на акцию. Дивидендная отсечка установлена на 3 марта 2026 г. Общая сумма выплат может составить 8,99 млрд руб. (83% от чистой прибыли по РСБУ за 2024 г.). Внеочередное собрание акционеров, на котором планируется принять решение о выплате дивидендов, назначено на 19 февраля 2026 г. Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет сформирован по состоянию на 26 января 2026 г.

Ранее на годовых собраниях по итогам 2024 г. акционеры входящих в "Газпром энергохолдинг" генерирующих компаний "Мосэнерго", "ТГК-1" (MOEX: TGKA) и "ОГК-2" (MOEX: OGKB) не приняли решения о выплатах дивидендов за 2024 г. из-за отсутствия в каждом случае необходимого числа голосов. В частности, совет директоров "Мосэнерго" рекомендовал тогда дивиденды за 2024 г. в размере 0,226 руб. на обыкновенную акцию.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 38,65 млрд рублей (из них 3,29 млрд рублей пришлось на акции "Т-Технологии", 3,23 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 3,21 млрд рублей на акции "Газпрома" (MOEX: GAZP)).

Опубликовано: /Финмаркет/
 


