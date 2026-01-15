Рубль завершил ростом торги в четверг благодаря решению Минфина РФ увеличить в январе продажи валюты более чем в два раза

Москва. 15 января. Китайский юань растерял повышение первой половины дня и развернулся вниз на Московской бирже вечером в четверг. Рубль, напротив, отыграл дневные потери и повысился благодаря сообщению Минфина РФ об увеличении в январе продажи валюты в 2,3 раза, до 12,8 млрд руб./день.

Ранее в ходе торгов рубль дешевел на фоне коррекционного снижения цен на нефть. За последнюю неделю нефть выросла в цене на 11%, в четверг ее котировки заметно понижаются в связи с ослаблением ожиданий инвесторов относительно возможности скорого американского удара по Ирану.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,152 руб., что на 3,95 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара с 16 января на 4,31 копейки, до 78,528 руб./$1, и уменьшил курс евро на 38,41 копейки, до 91,8123 руб./EUR1.

"Российский рубль сохраняет завидную устойчивость и продолжает оставаться вблизи 78 за доллар США и 11,2 за юань, несмотря на коррекцию цен на нефть. Поддержку рублю в январе будет оказывать значительное увеличение ежедневных операций Минфина и Банка России по продаже валюты и золота. В декабре отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов (НГД) от ожидаемых составило 39,8 млрд руб., а в январе министерство ожидает недополучить 231,9 млрд руб. нефтегазовых доходов. Соответственно, на разницу между этими величинами будут осуществляться продажи валюты из ФНБ в размере 192,1 млрд руб., что предполагает ежедневные продажи в эквиваленте 12,8 млрд руб. в период с 16 января по 5 февраля. Банк России будет зеркалировать эти операции на внутреннем рынке, а также регулятор самостоятельно проводит операции по продаже валюты в объеме 4,62 млрд руб. в день. Таким образом, суммарный объем чистых операций Банка России по продаже валюты составит внушительные 17,42 млрд руб. Как следствие, мы не исключаем возможности укрепления национальной валюты до 76 руб./$1 и 11 руб. за юань", - прокомментировала "Интерфаксу" ситуацию на рынке глава аналитического департамента компании "Цифра брокер" Наталия Пырьева.

Минфин РФ с 16 января по 5 февраля планирует продавать иностранную валюту/золото в рамках бюджетного правила на общую сумму 192,1 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 12,8 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.

С 5 декабря по 15 января ежедневный объем продаж составляет 5,6 млрд рублей (в целом 123,4 млрд рублей).

Минфин ожидает недополученные нефтегазовые доходы федерального бюджета в январе на сумму 231,9 млрд рублей.

Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по итогам декабря составило 39,8 млрд рублей.

Публикация Минфином новых данных позволяет оценить объем проводимых Банком России операций на валютном рынке.

ЦБ в I полугодии 2026 года осуществляет покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 4,62 млрд рублей в день (во II полугодии 2025 года операции корректировались на продажи в размере 8,94 млрд рублей в день).

Таким образом, с учетом объявленных объемов операций Минфина Банк России с 16 января по 5 февраля 2026 года будет продавать валюту объемом 17,42 млрд рублей в день (с 5 по 30 декабря 2025 года ЦБ продавал валюту объемом 14,54 млрд рублей в день, с 12 по 15 января 2026 года - 10,22 млрд рублей в день).

Кроме того, участники рынка анализируют свежую статистику по инфляции, которая может повлиять на решение Банка России по ключевой ставке, новости на тему санкций и основных геополитических событий.

Инфляция в РФ с 1 по 12 января 2026 года (из-за праздников получился почти в два раза более длинный отрезок времени, чем обычный недельный) составила 1,26%, сообщил Росстат в среду вечером уже после закрытия торгов в валютной секции Московской биржи.

Росстат только в пятницу опубликует данные по инфляции в декабре и в целом за 2025 год, тогда можно будет оценить годовую инфляцию на 12 января. Последние ожидания ЦБ, Минэкономразвития и аналитиков по инфляции в 2025 году составляли менее 6% (консенсус прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, предполагал рост цен в 2025 году на 5,76%).

За 12 дней января прошлого года рост цен равнялся 0,62%, а за весь январь 2025 года - 1,23%, поэтому годовая инфляция в РФ в начале текущего года ускорилась (в том числе на фоне увеличения НДС с 1 января 2026 года с 20% до 22%).

Положительное внешнеторговое сальдо РФ в январе-ноябре 2025 года снизилось по сравнению с январем-ноябрем 2024 года на 10,5% и составило $124,7 млрд (против $139,3 млрд годом ранее), следует из опубликованных в четверг данных ФТС.

Экспорт товаров из РФ, по оценке ФТС, в январе-ноябре 2025 года снизился в годовом выражении на 5,3% - до $373,7 млрд (c $394,5 млрд годом ранее), импорт уменьшился на 2,4%, до $249,0 млрд (с $255,2 млрд).

Внешнеторговый оборот РФ в январе-ноябре 2025 года составил $622,7 млрд и по сравнению с январем-ноябрем 2024 года сократился на 4,1% (с $649,7 млрд).

Как сообщалось, в 2024 году положительное внешнеторговое сальдо РФ составило $150,9 млрд, что на 7,8% больше показателя за 2023 год ($140,0 млрд). Экспорт товаров из РФ в 2024 году вырос на 2,0% - до $433,9 млрд, импорт сократился на 0,8%, до $283 млрд.

Потолок цен на российскую нефть, который запрещает компаниям Евросоюза участвовать в ее транспортировке и предоставлении сопутствующих услуг, с 1 февраля будет снижен с $47,6 за баррель до $44,1 за баррель.

Соответствующее решение опубликовано на сайте Совета ЕС.

Изначально потолок цен был установлен на уровне $60 (в декабре 2022 г.), а с 3 сентября 2025 года был понижен до $47,6.

В России запрещено продавать нефть с соблюдением условия ценового потолка.

Снижение цен на нефть на вечерних торгах в четверг усилилось, превышает 4%.

Падению рынка способствует ослабление опасений атаки США на Иран, вызванное последними заявлениями американского президента Дональда Трампа. За последнюю неделю нефть подорожала на 11% на ожиданиях американского удара по Ирану.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск в четверг составляет $63,8 за баррель, что на 4,1% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 4,35%, до $59,31 за баррель.

Трамп накануне заявил, что, по информации Вашингтона, у иранских властей больше нет "планов осуществлять казни" участников многодневных протестов. Ранее американский лидер пригрозил принять жесткие меры против страны в ответ на подавление масштабных протестов.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно снизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 15 января, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за среду выросла на 35 базисных пунктов, до 15,63% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки 1 и 3 месяца опустились на 1 базисный пункт и в четверг составили 15,9% и 16,47% годовых, версия на срок шесть месяцев отступила на 2 базисных пункта, до 17,62% годовых.

эб