"Финам" подтверждает рейтинг акций Citigroup на уровне "держать"

"Финам" подтверждает рейтинг акций Citigroup Inc. на уровне "держать" с целевой ценой $114,5 за бумагу, что предполагает потенциал роста на 1,9%, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций инвесткомпании Игоря Додонова.

"Благодаря устойчивости американской экономики и потребительских расходов в стране Citigroup весьма уверенно смотрелся в финансовом плане в 2025 году., в том числе в IV квартале скорректированные выручка и прибыль банка ощутимо выросли в годовом выражении и превзошли консенсус-прогноз, - отмечает эксперт. - Несмотря на сохраняющиеся значительные экономические и другие риски, мы продолжаем положительно оценивать долгосрочные перспективы Citigroup. В то же время акции банка за последние 12 месяцев подскочили в цене на 53%, сильно опередив индекс S&P 500, и сейчас торгуются вблизи нашей целевой цены. В связи с этим мы считаем, что данные бумаги уже не обладают каким-то значимым потенциалом для дальнейшего укрепления".

Citigroup - один из крупнейших в мире финансовых конгломератов. Банк оказывает полный спектр финансовых услуг.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.