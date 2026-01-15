Потенциал роста акций Озона составляет 63% - "ВТБ Мои Инвестиции"

Потенциал роста акций акций МКПАО "Озон" составляет 63% с текущих уровней, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

"Озон" демонстрирует высокие темпы роста бизнеса и является одной из самых перспективных компаний в секторе, - считает начальник управления торговых операций "ВТБ Мои Инвестиции" Сергей Селютин. - Во 2К2025 "Озон" впервые за 28 лет существования получил чистую прибыль, не связанную с разовыми доходами - 359 млн руб. По итогам 3К2025 результат был еще лучше - 2,9 млрд руб. Также "Озон" в ноябре объявил программу обратного выкупа акций на 25 млрд руб. до конца 2026 года, а в декабре впервые в истории выплатил дивиденды и продолжит их платить".

Помимо России, компания активно развивает свой бизнес в Беларуси, Казахстане, Кыргызстане и Армении, подчеркивается в комментарии. Кроме того, активно растет ее финтех-сегмент - Озон Банк. Быстро увеличивается объем предоставленных услуг по кредитным и комиссионным продуктам. Бизнес слабо зависит от таких факторов, как геополитика, цены на нефть и курс рубля, но больше от динамики внутреннего спроса.

Согласно расчетам аналитиков "ВТБ Мои Инвестиции", целевой прогнозный уровень для акций "Озона" на 12 месяцев - 7240 руб. Потенциал роста цены - 63%. В феврале ожидается отчетность компании за весь 2025 год, и она имеет все шансы оказаться сильной, полагают стратеги.

