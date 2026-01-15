Акции Мосбиржи остаются в фокусе инвесторов - "АКБФ"

Акции "Московской биржи" сохраняют потенциал роста около 71% и остаются в фокусе инвесторов, говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании "АКБФ".

"Акции "Мосбиржи" с начала декабря снизились на 1% при росте индекса на 1% - рынок чувствует давление со стороны процентных доходов, - пишут эксперты. - За 3К2025 биржа заработала 17,3 млрд руб. чистой прибыли по МСФО (-25% г/г): комиссионные доходы выросли до 19,4 млрд руб. на фоне высокой активности клиентов и запуска новых сервисов, но чистый процентный доход упал на 44,2%, до 14 млрд руб., из-за снижения ключевой ставки и сокращения средств на счетах".

Аналитики отмечают позитивный момент - операционные расходы сократились на 1,2%, что поддержало итоговую прибыль за 9 месяцев. По их оценкам, совокупные процентные и комиссионные доходы могут достичь 52,3 и 76,7 млрд руб. в 2025 году, а ожидаемые дивиденды - 14,7 руб./ао.

"С учетом повышенного дисконта к рискам (40%) расчетная справедливая стоимость акций "Московской биржи" составляет 293,61 руб./ао, что дает около 71% потенциала роста и позволяет сохранять рекомендацию "покупать", - указывают стратеги "АКБФ".

