"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций НЛМК

"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) с прогнозной стоимостью на уровне 110 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии аналитика брокера Ахмеда Алиева.

"Бумаги эмитента торгуются с небольшим дисконтом по EV/EBITDA - 3,6х на год вперед при текущих ценах на сталь и курсе рубля против 4,5х исторически, по нашим расчетам. Такая оценка вполне выглядит оправданной с учетом рисков в секторе и ограниченной коммуникации эмитента с рынком", - указывает эксперт.

Также Алиев полагает, что с учетом ожидаемого слабого денежного потока за 2025 год и низкой корпоративной прозрачности компания воздержится от дивидендов за соответствующий период.

НЛМК - один из крупнейших производителей стали в России, который входит в двадцатку глобальных металлургических компаний.

