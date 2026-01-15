.
15 января 2026 года 13:32
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций НЛМК
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) с прогнозной стоимостью на уровне 110 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии аналитика брокера Ахмеда Алиева. "Бумаги эмитента торгуются с небольшим дисконтом по EV/EBITDA - 3,6х на год вперед при текущих ценах на сталь и курсе рубля против 4,5х исторически, по нашим расчетам. Такая оценка вполне выглядит оправданной с учетом рисков в секторе и ограниченной коммуникации эмитента с рынком", - указывает эксперт. Также Алиев полагает, что с учетом ожидаемого слабого денежного потока за 2025 год и низкой корпоративной прозрачности компания воздержится от дивидендов за соответствующий период. НЛМК - один из крупнейших производителей стали в России, который входит в двадцатку глобальных металлургических компаний. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
.
