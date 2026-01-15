Рубль утром дешевеет в паре с юанем на фоне резкого снижения цен на нефть

Москва. 15 января. Китайский юань растет на Московской бирже при открытии торгов в четверг, рубль дешевеет на фоне резкого снижения котировок нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,2315 руб. (+4 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта оказалась на 1,04 коп. ниже уровня действующего официального курса.

"В среду рубль перешел к укреплению, поддерживаемый низким спросом на валюту со стороны импортеров и ситуацией в ценах на нефть. В результате, пара юань/рубль снизилась на 0,8%, закончив торги чуть ниже 11,2 рубля. Сегодня, несмотря на ухудшение ситуации на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent ушел ниже 65 долларов за баррель, рубль может попытаться продолжить волну укрепления, в результате чего пара юань/рубль сделает еще один шаг к нижней границе нашего целевого диапазона 11-11,5 рубля. Способствовать подобной динамике будут сезонно низкий спрос на валюту, а также вчерашние данные по недельной инфляции, которые могут дать повод инвесторам ожидать более осторожного подхода регулятора к снижению ключевой ставки на заседании в феврале", - полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

Инфляция в РФ с 1 по 12 января 2026 года (из-за праздников получился почти в два раза более длинный отрезок времени, чем обычный недельный) составила 1,26%, сообщил Росстат в среду вечером уже после закрытия торгов в валютной секции Московской биржи.

Росстат только в пятницу опубликует данные по инфляции в декабре и в целом за 2025 год, тогда можно будет оценить годовую инфляцию на 12 января. Последние ожидания ЦБ, Минэкономразвития и аналитиков по инфляции в 2025 году составляли менее 6% (консенсус прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, предполагал рост цен в 2025 году на 5,76%).

За 12 дней января прошлого года рост цен равнялся 0,62%, а за весь январь 2025 года - 1,23%, поэтому годовая инфляция в РФ в начале текущего года ускорилась (в том числе на фоне увеличения НДС с 1 января 2026 года с 20% до 22%).

Потолок цен на российскую нефть, который запрещает компаниям Евросоюза участвовать в ее транспортировке и предоставлении сопутствующих услуг, с 1 февраля будет снижен с $47,6 за баррель до $44,1 за баррель.

Соответствующее решение опубликовано на сайте Совета ЕС.

Изначально потолок цен был установлен на уровне $60 (в декабре 2022 г.), а с 3 сентября 2025 года был понижен до $47,6.

В России запрещено продавать нефть с соблюдением условия ценового потолка.

Цены на нефть резко снижаются утром в четверг после того, как президент США Дональд Трамп своими заявлениями несколько ослабил опасения по поводу скорого американского удара по Ирану.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск падает на 3,25%, до $64,35 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дешевеют к этому времени на 3,21%, до $60 за баррель.

Трамп заявил, что Вашингтон располагает информацией о том, что у иранских властей больше нет "планов осуществлять казни" участников многодневных протестов. Ранее американский лидер пригрозил принять жесткие меры против Ирана в ответ на подавление иранскими властями масштабных протестов в стране.

Дополнительное давление на котировки оказал отчет Минэнерго США, указавший на рост запасов нефти и бензина в стране по итогам прошлой недели.

Как стало известно накануне, резервы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,39 млн баррелей, хотя опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозировали снижение на 2,2 млн баррелей.

Запасы бензина на неделе, завершившейся 9 января, подскочили на 8,98 млн баррелей, дистиллятов - снизились на 29 тыс. баррелей. Эксперты ожидали увеличения объемов бензина на 4 млн баррелей и сокращения дистиллятов на 200 тыс. баррелей.