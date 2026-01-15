Цены рублевых корпбондов в четверг могут снизиться, отыгрывая данные Росстата о росте инфляции в январе

Москва. 15 января. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг могут умеренно снизиться, отыгрывая опубликованные накануне данные Росстата о росте инфляции в начале января, что сокращает вероятность дальнейшего смягчения монетарной политики ЦБ РФ на ближайших заседаниях, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Инфляция в РФ за период с 1 по 12 января 2026 года (из-за праздников получился почти в два раза более длинный отрезок времени, чем обычный недельный) составила 1,26%, сообщил в среду вечером Росстат. За 12 дней января прошлого года рост цен равнялся 0,62%, а за весь январь 2025 года - 1,23%, поэтому годовая инфляция в России в начале текущего года ускорилась (в том числе на фоне увеличения НДС с 1 января 2026 года с 20% до 22%).

Рост цен на плодоовощную продукцию за период с 1 по 12 января 2026 года составил 7,9%, в том числе на огурцы - 21,3%, помидоры - 13,6%, картофель - 5,8%, капусту - 4,0%, морковь - 3,8%, свеклу и лук - 3,6%, яблоки - 2,4%. Также значительно выросли цены на водку - на 4,2%, свинину - на 0,9%, маргарин и печенье - на 0,8%, говядину, мороженую рыбу и куриные яйца - на 0,7%, колбасы и пшеничную муку - на 0,6%. Среди услуг заметно выросли тарифы на проезд в метро - на 10,7%, трамвае - на 5,4%, городском автобусе и троллейбусе - на 3,8%.

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ по состоянию на 12 января 2026 года на уровне 6,27%, говорится в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации". На 22 декабря 2025 года министерство оценивало инфляцию на уровне 5,98%.

Росстат только в пятницу опубликует данные по инфляции в декабре и в целом за 2025 год, тогда можно будет оценить годовую инфляцию на 12 января. Последние ожидания ЦБ, Минэкономразвития и аналитиков по инфляции в 2025 году составляли менее 6% (консенсус прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, предполагал рост цен в 2025 году на 5,76%).

Вместе с тем, некоторую поддержку котировкам облигаций могут оказать ожидания скорого визита в Москву Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера для переговоров с президентом России Владимиром Путинам.

РФ открыта к контактам по украинскому урегулированию со специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Мы открыты к контактам с господином Уиткоффом, с господином Кушнером. Президент встречался, по-моему, шесть раз со специальным представителем президента Трампа. И я уверен, что если они проявят такой интерес, то интерес этот будет встречен с пониманием", - сказал Лавров на пресс-конференции в среду. Министра попросили прокомментировать информацию СМИ о возможном визите Уиткоффа и Кушнера в Москву для встречи с Путиным.

Как указал Лавров, российско-американские контакты по Украине "опираются на прочную основу Аляски, где было достигнуто понимание, разделенное и американской, и российской сторонами". В Москве в настоящее время не располагают информацией о том, что "на самом деле было" на последней встрече так называемой "Коалиции желающих" с участием Уиткоффа и Кушнера в Париже и "что стоит" за выпущенной по ее итогам декларацией, пояснил глава российского МИД. "Если наши американские коллеги заинтересованы нас пробрифинговать о своих впечатлениях - конечно, это представляет для нас интерес", - сказал Лавров.

Американский фондовый рынок завершил торги в среду в минусе, заметно подешевели акции банков и технологических компаний. Бумаги Amazon и Microsoft стали лидерами падения среди компонентов индекса Dow Jones, подешевев на 2,4%. Стоимость акций Nvidia опустилась на 1,4%. Администрация президента США Дональда Трампа официально разрешила компании поставлять в Китай ИИ-чипы H200, однако поставила для этого ряд условий. При этом, по данным Reuters, ссылающегося на информированные источники, таможенные органы Китая на этой неделе запретили ввоз чипов H200 в страну.

Региональный обзор Beige Book, опубликованный Федеральной резервной системой в среду, показал, что экономическая активность в США в период с середины ноября по начало января в основном повышалась, а занятость оставалась стабильной. Восемь из двенадцати Федеральных резервных банков сообщили о слабом или сдержанном росте активности в их округах. В трех округах активность не изменилась, в одном было отмечено ее сдержанное ослабление.

Министерство торговли США сообщило о повышении розничных продаж в стране в ноябре на 0,6% относительно предыдущего месяца. Аналитики в среднем прогнозировали рост показателя на 0,4%. Отчет Национальной ассоциации риелторов (NAR) США, также обнародованный в среду, показал скачок продаж на вторичном рынке жилья в декабре. Продажи увеличились на 5,1% относительно предыдущего месяца - до 4,35 млн домов в пересчете на годовые темпы, что является максимумом почти за три года (с марта 2023 года).

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона меняются без единой динамики в ходе торгов в четверг. Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:39 МСК снизилось на 0,8% с рекордного максимума вслед за акциями технологических компаний. Кроме того, укрепление курса иены оказывает давление на экспортеров. Китайский индекс Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng к 8:39 МСК уменьшились на 0,5%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:35 МСК увеличился на 1,1%, при этом подъем продолжается уже пятую сессию подряд. Банк Кореи в четверг принял решение оставить базовую процентную ставку на отметке 2,5% годовых. Австралийский S&P/ASX 200 за день прибавил 0,5%. Подъем был зафиксирован по итогам четвертых торгов.

В свою очередь мировые цены на нефть резко снижаются утром в четверг после того, как президент США Дональд Трамп своими заявлениями несколько ослабил опасения по поводу скорого американского удара по Ирану. Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск падает на 2,9%, до $64,6 за баррель. В среду контракт подорожал на 1,6%, до $66,52 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дешевеют к этому времени также на 2,9%, до $60,22 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на 1,42%, до $62,02 за баррель.

Трамп заявил, что Вашингтон располагает информацией о том, что у иранских властей больше нет "планов осуществлять казни" участников многодневных протестов. Ранее американский лидер пригрозил принять жесткие меры против Ирана в ответ на подавление иранскими властями масштабных протестов в стране. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи тем временем призвал США к переговорам, заявив, что "Иран доказал, что готов к переговорам, готов к дипломатии", сообщает Fox News. Говоря о беспорядках, он отметил, что правительство проявило "максимальную сдержанность" и не планирует "вешать людей в связи с протестами".

"Рынок теперь полагает, что атаки на Иран может не случиться, поэтому рынок акций подскочил, а цены на нефть стремительно упали", - отметил старший аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

Дополнительное давление на котировки оказал отчет Минэнерго США, указавший на рост запасов нефти и бензина в стране по итогам прошлой недели. Как стало известно накануне, резервы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,39 млн баррелей, хотя опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозировали снижение на 2,2 млн баррелей. Запасы бензина на неделе, завершившейся 9 января, подскочили на 8,98 млн баррелей, дистиллятов - снизились на 29 тыс. баррелей. Эксперты ожидали увеличения объемов бензина на 4 млн баррелей и сокращения дистиллятов на 200 тыс. баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду выросла в 1,3 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 10,487 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 9,211 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 14 января снизился всего на 0,07% и составил 118,91 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,03%, опустившись до 1216,51 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Транснефть-001Р-13" (+0,49%), "Автодор-003Р-02" (+0,39%) и "ГТЛК-001Р-08" (+0,35%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001Р-21R" (-0,56%), "Газпромбанк-001Р-17Р" (-0,56%) и "Ростелеком-001P-02R" (MOEX: RTKM) (+0,43%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что микрофинансовая компания (МФК) "ПСБ финанс" (бренд CarMoney (MOEX: CARM)) 20 января начнет размещение выпуска 3-летних облигаций серии 002P-02 объемом 500 млн рублей. Размещение продлится полгода. Ставка 1-го купона составит 18% годовых. Ставки 2-36-го купонов будут рассчитываться по формуле: значение ключевой ставки Банка России, действующей в предпоследний рабочий день, предшествующий началу купонного периода, + спред 2%. Купоны ежемесячные. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов.

АО "Аэрофьюэлз" 20 января с 11:00 до 16:00 мск планирует провести сбор заявок на выпуск облигаций серии 003Р-01 со сроком обращения 2,5 года объемом не менее 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона - не выше 20,5% годовых. Предусмотрены квартальные купоны. Техразмещение запланировано на 23 января. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.

ООО "СУЭК-финанс" установило ставку 13-14-го купонов облигаций серии 001P-05R на уровне 19,9% годовых. Десятилетний выпуск на 30 млрд рублей компания разместила в январе 2020 года. Ставка текущего купона - 25% годовых, по выпуску 26 января предстоит исполнение оферты. Период приема заявок на приобретение - с 15 по 21 января.

Группа компаний "Сегежа" (MOEX: SGZH) установила ставки 17-22-го купонов 15-летних облигаций серии 002P-03R объемом 9 млрд рублей на уровне 23,5% годовых. Компания разместила выпуск в январе 2022 года. Ставки 1-8-го купонов составили 10,9% годовых. Купоны квартальные.

ЛК "Роделен" выкупила по оферте 266 тыс. 303 облигации серии 002Р-01 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 750 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания приобрела 35,507% займа. Эмитент разместил 5-летний выпуск на 750 млн рублей в ноябре 2023 года. Ставка ежемесячного купона до следующей оферты в октябре текущего года была установлена на уровне 22,5% годовых.

МФК "МигКредит" выкупила по оферте 25 тыс. 652 облигации серии 002MC-03 по цене 100% от номинала, что составляет 8,55% займа. Трехлетний выпуск на 300 млн рублей был размещен в январе 2024 года. Перед офертой ставка ежемесячного купона до погашения была установлена на уровне 21% годовых. По займу начиная с января 2025 года предусмотрена амортизация: ежемесячно выплачивается по 4% от номинала вплоть до погашения, в результате текущий номинал облигаций составляет 480 рублей, а объем выпуска в обращении - 144 млн рублей.

ПАО "АПРИ" (MOEX: APRI) выкупило по оферте 20 тыс. 703 облигации серии БО-002P-04 и 53 тыс. 869 облигаций серии БО-002P-08 по цене 100% от номинала. Объем выпуска серии БО-002P-04 составляет 250 тыс. облигаций, серии БО-002P-08 - 625 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания приобрела 8,28% облигаций серии БО-002P-04 и 8,619% серии БО-002P-08. Четырехлетние облигации серии БО-002P-04 были размещены в декабре 2023 года, серии БО-002P-08 - в январе 2025 года. Перед офертами ставка квартального купона бондов БО-002P-04, а также ежемесячных купонов серии БО-002P-08 была установлена на уровне 24% годовых до погашения.