Совкомбанк сохраняет рекомендацию "покупать" для акций HeadHunter

Совкомбанк сохраняет рекомендацию "покупать" для акций МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter), сообщается в материале аналитиков Дмитрия Трошина и Артура Легостаева.

"Долгосрочно мы позитивно смотрим на инвестиционный кейс эмитента, однако в краткосрочном периоде пока не видим позитивных триггеров для переоценки акций компании вверх", - отмечают эксперты.

