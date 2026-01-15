Давление на котировки ОФЗ, вероятно, пока сохранится - ПСБ

Давление на котировки рублевых гособлигаций, вероятно, пока сохранится из-за данных по инфляции, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич.

Так, за период с 1 по 12 января 2026 года инфляция составила 1,26%, годовая ускорилась до 6,27% после 5,98% на 22 декабря 2025 года.

"В целом инфляционный эффект в начале года выглядит несколько выше наших ожиданий, в результате чего риск паузы на февральском заседании ЦБ РФ несколько вырос. Вместе с тем динамика инфляции обещает быть волатильной и к февралю инфляционная картина будет более понятной: базовый прогноз снижения ключевой ставки на 50 б.п. не меняем", - пишет эксперт в материале ПСБ.

Аукционы по ОФЗ в среду ожидаемо прошли слабо - суммарно Минфин привлек только 22 млрд руб. при еженедельной норме 110 млрд руб., констатирует Грицкевич.

"Индекс RGBI в среду удержался на отметке 117 пунктов благодаря новостям о продолжении контактов в рамках переговоров, однако в четверг не исключаем эмоциональной реакции на данные по инфляции и дальнейшего снижения индекса", - говорится в обзоре.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.