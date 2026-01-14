Рынок акций РФ в среду превысил 2700п по индексу МосБиржи на ожиданиях продолжения переговоров по Украине

Москва. 14 января. Российский рынок акций в среду скорректировался вверх на сообщениях западных СМИ о планах продолжения мирных переговоров США и России по украинскому урегулированию, также поддержку оказала продолжившая подъем нефть (фьючерс на Brent вырос до $66 за баррель). Индекс МосБиржи превысил рубеж 2700 пунктов после утреннего снижения до 2674 пунктов.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2702,69 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1083,61 пункта (+0,6%); лидерами роста выступили бумаги "МТС" (MOEX: MTSS) (+2,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,2%) и "префы" "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+2,1%), но подешевели акции "ВК" (MOEX: VKCO) (-1,5%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (-1,4%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 15 января, составил 78,5711 руб. (-28,16 копейки).

Агентство Bloomberg в среду сообщило о планах спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в ближайшее время посетить Москву для переговоров по украинскому урегулированию с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Стив Уиткофф и Джаред Кушнер стремятся посетить Москву, чтобы встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в ближайшем будущем", - передает агентство Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией. При этом отмечается, что планирование поездки еще не завершено, однако встреча может произойти в этом месяце.

Подорожали в среду также акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,2%), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (+1,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,7% и +0,4% "префы"), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,6%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (+0,3%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+0,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,1%).

Подешевели "префы" "Сургутнефтегаза" (-1,3%), акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,3%), МКПАО "Хэдхантер" (SPB: HEAD) (-1,2%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-0,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,5%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,1%).

Ранее президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CNN рекомендовал американским гражданам покинуть Иран. Комментируя предыдущие заявления по Ирану, он не уточнил, как США готовы помочь участникам протестов в иранских городах.

Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что власти Саудовской Аравии, Омана и Катара стремятся убедить администрацию США не наносить удары по Ирану, поскольку это станет ударом по нефтяным рынкам, а также в конечном счете по экономике США.

Также в публикации говорится, что эти арабские государства опасаются негативных последствий и для самих себя. В частности, власти этих арабских стран Персидского залива полагают, что Иран в случае кризиса может предпринять действия против нефтяных танкеров в Ормузском проливе.

В спецслужбах западных стран полагают, что США, похоже, пойдут на военную операцию в отношении Ирана, сообщает в среду The National со ссылкой на представителя служб безопасности одного из государств Запада.

"Военные приготовления показывают, что крупной военной операции дали "зеленый свет" (...) В наших разведывательных агентствах считают, что удары становятся неминуемыми. Звучали призывы уезжать из Ирана, а еще мы видим первые шаги по эвакуации части персонала США и их семей из Катара", - заявил источник.

В среду Трамп призвал НАТО повлиять на Данию, чтобы та предотвратила распространение активности России и Китая в регионе Гренландии и Арктики в целом.

"НАТО, скажите Дании, чтобы они (Россия и Китай, - "ИФ") убрались оттуда, сейчас же! Две собачьих упряжки не смогут сделать этого! Могут только США!!!", - написал он в среду в соцсети Х.

Таким образом Трамп отреагировал на доклад датской разведки за 2025 год, в котором, в частности, говорится о возросшей военной активности России и Китая в арктическом регионе, и вокруг Гренландии в частности.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, в середине дня в среду покупатели вывели индекс Мосбиржи в "плюс", возобновилась борьба за уровни выше 2700 пунктов. Поводом для разворота рынка стали сообщения СМИ о том, что американская делегация во главе со Стивеном Уиткоффом планирует посетить Москву для встречи с президентом России. Предварительно, встреча может произойти до конца месяца.

Внешнерыночный позитив для российского рынка в виде роста котировок нефти и драгметаллов отчасти нивелировался укреплением рубля. Сырьевые котировки продолжают подпитываться ростом геополитической напряженности вокруг Венесуэлы и Ирана. В четверг ЕЦБ обнародует протоколы заседания по монетарной политике, в США выйдет еженедельный отчет по числу первичных заявок на получение пособий по безработице. Важных корпоративных новостей на российском рынке в четверг не ожидается. Участники торгов могут реагировать на опубликованный в среду вечером отчет Росстата по темпам потребительских цен за 1-12 января. Индекс Мосбиржи в четверг будет двигаться в пределах 2675-2775 пунктов, считает Шепелев.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, ближе к полудню на рынке акций РФ начался спекулятивный рост, вероятно, из-за сообщения о якобы готовящемся визите спецпосланника президента США в Москву в этом месяце. Ранее без подпитки позитивными геополитическими новостями индекс МосБиржи демонстрировал умеренную негативную динамику. Нефтегазовый сегмент остается под давлением из-за санкционной риторики США и ЕС и отсутствия конкретики по теме продажи зарубежных активов "ЛУКОЙЛа".

По словам аналитика ФГ "Финам" Максима Абрамова, на мировых рынках в среду наблюдается разнонаправленная динамика. В Европе ожидают предстоящую встречу госсекретаря США Марко Рубио с представителями Гренландии и Дании, где будут обсуждаться инициативы США по Гренландии, возникшие после заявлений президента Трампа о ее возможном "приобретении".

Российский фондовый рынок в среду подрос на внешнеполитических сигналах из Европы и США. Сообщения о том, что правительства стран ЕС предлагают назначить отдельного представителя для контактов с Москвой, участники воспринимают как возвращение темы возможных переговорных каналов в европейскую повестку. Отдельно внимание участников торгов привлекли сведения о подготовке встречи парламентариев России и США, на которой могут обсудить Венесуэлу и потенциальное сотрудничество в нефтяной сфере.

Индекс МосБиржи отскочил выше ключевой поддержки 2700 пунктов. В случае развития позитивной динамики индекс может вернуться в боковой диапазон 2700-2800 пунктов. При ухудшении рыночной конъюнктуры возможен откат в область 2600-2700 пунктов, считает Абрамов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ в среду вышел в сдержанный "плюс" на фоне новостей о возможном новом этапе мирных переговоров по Украине.

Нефть после локальной коррекции вернулась к росту, ближайшие фьючерсы на Brent достигли $66 за баррель, обновив максимум с конца октября на фоне сохранения геополитической напряженности вокруг Ирана. Участники продолжают отыгрывать риски перебоев с поставками из исламской республики, в то время как сдержанную нисходящую коррекцию в начале дня вызвало возобновление экспорта нефти из Венесуэлы, а также данные API о росте запасов нефти в США на прошлой неделе.

Индексы МосБиржи и РТС поднялись выше сопротивлений 2700 пунктов и 1080 пунктов соответственно на фоне сообщений о возможности следующего этапа мирных переговоров по Украине в январе. Текущее движение показывает сохранение важности геополитического фактора как одного из основных драйверов российского рынка, считает Кожухова.

В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,5%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,7%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,6%), в Европе динамика смешанная (индекс FTSE подрос на 0,2%, CAC 40 и DAX просели на 0,2-0,6%), "минусуют" США (индексы к 18:50 МСК снизились на 0,6-1,6% во главе с Nasdaq).

Японский рынок второй день подряд обновил исторический максимум.

Экспорт Китая в декабре 2025 года увеличился на максимальные с сентября 6,6% в годовом выражении и составил рекордные $357,8 млрд, сообщило в среду Главное таможенное управление страны. Импорт вырос на максимальные за шесть месяцев 5,7% - до $243,6 млрд. Подъем был зафиксирован по итогам седьмого месяца подряд. Аналитики в среднем прогнозировали повышение экспорта на 3%, импорта - на 0,9%, по данным Trading Economics.

Уровень безработицы в Южной Корее в декабре поднялся до 4% по сравнению с 2,7% в предыдущий месяц, согласно опубликованным в среду официальным данным. Это максимальный показатель примерно за пять лет.

На нефтяном рынке к вечеру в среду цены немного замедлили рост на статистике Минэнерго США о росте запасов сырья, но рынок поднимается пятую сессию подряд на возросших геополитических рисках.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $66,0 за баррель (+0,8% и +2,5% накануне), февральская цена фьючерса на WTI - $61,6 за баррель (+0,7% и +2,8% во вторник).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 3,39 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 2,2 млн баррелей, по данным Trading Economics. Запасы бензина на неделе, завершившейся 9 января, подскочили на 8,98 млн баррелей, дистиллятов - снизились на 29 тыс. баррелей. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 4 млн баррелей и сокращения резервов дистиллятов на 200 тыс. баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, увеличились на 745 тыс. баррелей.

Накануне президент США Трамп обратился к иранским протестующим с призывом брать под контроль органы власти, пообещав оказать им поддержку. В ответ министр обороны Ирана Азиз Нафизаде заявил, что Тегеран нанесет удары по американским базам на Ближнем Востоке, если США решат вновь атаковать территорию Ирана.

"Иран ударит по американским базам, если подвергнется нападению", - приводит его слова агентство ЭФЭ. Министр пояснил, что целью иранских ударов на Ближнем Востоке могут стать базы как США, так и некоторых их союзников.

Аналитики Citi полагают, что нефть Brent может подорожать до $70 за баррель в ближайшие три месяца из-за протестов в Иране, если они приведут к сокращению поставок нефти на мировой рынок.

Во вторник президент Трамп объявил о введении пошлин в размере 25% в отношении стран, сотрудничающих с Тегераном. Введение новых тарифов угрожает возобновлением торговой войны между США и Китаем, который является крупнейшим покупателем иранской нефти.

Тем временем, картель ОПЕК в ежемесячном отчете сохранил оценку роста спроса на нефть в мире в 2026 г. на уровне 1,38 млн б/с, в 2027 г. ожидает прирост в 1,34 млн б/с. Таким образом, аналитики альянса вновь подтвердили оценку, впервые озвученную еще в августе.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (+8,6%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+8,3%), ПАО "Группа Аренадата" (MOEX: DATA) (+7,7%), ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (MOEX: MFGS) (+7,5%), ПАО "Саратовский НПЗ" (MOEX: KRKN) (+6,8%), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург) (MOEX: ZVEZ) (+6,2%).

Упали после отсечки дивидендов за III квартал акции ПАО "Евротранс" (MOEX: EUTR) (-8,7%, до 134,9 рубля; выплаты - 9,17 рубля на бумагу), также просели бумаги "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (-6,5%), ПАО "Завод им. Лихачева" (MOEX: ZILL) (-3,8%), "МГТС" (MOEX: MGTS) (-3,5%), ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (+3,2%), ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (-2,9%), ПАО "Мосгорломбард" (MOEX: MGKL) (-2,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 61,8 млрд рублей (из них 7,28 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 4,79 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 4,548 млрд рублей на акции "ИКС 5" (MOEX: X5)).