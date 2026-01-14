Период максимальных ставок на рынке ОФЗ остался позади - "Финам"

Период максимальных ставок на рынке ОФЗ остался позади, говорится в стратегии аналитиков инвесткомпании "Финам" на 2026 год.

"В целом рынок рублевых облигаций достаточно хорошо позиционирован для получения дохода в 2026 году,- отмечают эксперты. - Если ожидания по ключевой ставке подтвердятся, то, по нашим расчетам, по облигациям с фиксированными купонами можно вполне рассчитывать на получение сходного с 2025 годом уровня дохода. Если регулятор начнет снижать ставку активнее, чем это видится сейчас, то "выстрелят" долгосрочные ОФЗ, если нет - то в портфеле оправдано присутствие облигаций с переменной ставкой купона. Эти соображения и определяют структуру портфеля на 2026 год, где, как минимум, половину должен занимать корпоративный надежный "фикс" и примерно по 25% - долгосрочные ОФЗ и флоатеры".

Впрочем, траектория снижения ключевой ставки ЦБ, на взгляд аналитиков, будет плавной и довольно растянутой, а значит, инвесторам не стоит рассчитывать на быстрые ралли цен. Основной доход продолжит формироваться за счет купона и грамотного подбора эмитентов, полагают стратеги "Финама".

"Ключевой акцент мы предлагаем сохранять на длинном фиксированном купоне от высоконадежных заемщиков с премией к ОФЗ. Второй эшелон требует широкой диверсификации и регулярной ревизии кредитных профилей, чтобы минимизировать неожиданные риски, хотя размер кредитных спредов здесь все еще интересен. Третий эшелон и особенно ВДО рискует стать, видимо, еще более спекулятивным сегментом", - рекомендуют аналитики.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.