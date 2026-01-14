Рынок нефти остается под давлением структурного избытка предложения - "КИТ Финанс Брокер"

Рынок нефти остается под давлением структурного избытка предложения, говорится в обзоре аналитиков "КИТ Финанс Брокер".

"ОПЕК+ формально сохраняет ограничения добычи, однако механизм компенсаций за прошлые превышения квот (Ирак, Казахстан, ОАЭ, Оман) приводит к дополнительному снижению совокупной добычи восьми ключевых стран на 148 тыс. баррелей в сутки в январе и до 441 тыс. к февралю. Тем временем, рынок ожидает постепенного роста предложения от стран вне картеля (прежде всего США), что не позволяет котировкам закрепиться выше $70/барр.", - пишут эксперты в обзоре.

Дополнительным фактором давления, на их взгляд, может стать возвращение на рынок венесуэльской и иранской нефти: после операции в Венесуэле США получили контроль над активами и экспортными потоками страны, что в будущем приведет к нормализации поставок под американским надзором. Параллельно администрация Трампа публично заявила о готовности "поддержать" протестующие силы в Иране, что теоретически может спровоцировать падение текущего режима и последующую либерализацию местной нефтегазовой отрасли.

"Техническая картина сохраняет "медвежий" характер: цена удерживается выше критического уровня $60/барр., но все попытки роста затухают, а закрепление ниже этой отметки может открыть путь к $55/барр., а затем и к $50/барр.", - указывают стратеги инвесткомпании.

