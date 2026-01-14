Курс рубля составит 11,2-11,4 руб./юань и 77,8-80 руб./$1 в 1П26 - "КИТ Финанс Брокер"

Курс рубля составит в 1 полугодии 2026 года 11,2-11,4 руб./юань и 77,8-80 руб./$1, говорится в обзоре "КИТ Финанс Брокер".

"Рубль входит в 2026 год с позиций силы, но структурные риски постепенно накапливаются, - отмечают аналитики. - Ключевой драйвер краткосрочной динамики - резкое сокращение валютных интервенций ЦБ РФ: с 12 января ежедневный объем продаж валюты снизился с 8,94 млрд до 4,62 млрд рублей, что почти вдвое меньше декабрьских уровней. Минфин сократил собственные продажи в рамках бюджетного правила до 5,6 млрд рублей в день, а совокупная поддержка рынка составляет 10,22 млрд рублей в день на период с 12 по 15 января. Снижение предложения валюты на фоне сезонного ослабления экспортной выручки создает предпосылки для ослабления рубля в краткосрочной перспективе".

Пока рубль удерживается за счет высокой реальной ставки, что, на взгляд экспертов инвесткомпании, ограничивает отток капитала в валютные активы и поддерживает спрос на рублевые инструменты. Однако фундаментальная картина остается, по мнению аналитиков, под давлением: цены на нефть марки Urals около $40 за баррель резко ухудшают валютные поступления, а крепкий рубль дополнительно давит на бюджетные доходы экспортеров.

"В первой половине января доллар будет торговаться в диапазоне 77,8-80 рублей, юань - 11,2-11,4 рублей, а во второй половине месяца возможно усиление волатильности на фоне сокращения интервенций ЦБ. В среднесрочной перспективе накопленные риски (низкие нефтяные цены, санкционное давление, бюджетный дефицит) сохраняют потенциал для более значительного ослабления рубля", - прогнозируют стратеги.

