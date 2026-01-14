"Финам" понизил рейтинг акций UPS до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций United Parcel Service Inc. (UPS) с "покупать" до "держать" в связи с недавним ралли с сохранением целевой цены на уровне $106,78, что соответствует потенциалу роста на 0,2%, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым.

"С 5 ноября цена выросла на 14,3%. Несмотря на усилия по повышению эффективности бизнеса, дальнейший потенциал роста акций UPS ограничен, - отмечает эксперт. - Существенным фактором является постепенное сокращение сотрудничества с Amazon. Потеря части объемов крупнейшего клиента оказывает давление на выручку и усиливает конкуренцию с региональными игроками, что создает структурные ограничения для роста бизнеса".

Аналитик напоминает, что компания выпустит 27 января финансовый отчет по итогам прошлого года, и в случае ухудшения показателей возможна коррекция котировок, на этом фоне фиксация позиции выглядит обоснованной.

United Parcel Service - одна из крупнейших в мире логистических компаний, предоставляющая услуги по доставке посылок, управлению цепочками поставок и транспортировке грузов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.