Рубль днем умеренно укрепляется в паре с юанем на фоне дорожающей нефти

Москва. 14 января. Китайский юань понижается на Московской бирже в ходе дневных торгов в среду. Рубль растет на фоне дорожающей нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,2275 руб., что на 5,7 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск подрос на 25 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 78,61 руб./$1; контракт EURRUBF, напротив, опустился на 43 копейки, до 91,84 руб./EUR1.

"В начале года, несмотря на насыщенный внешний новостной фон, курс национальной валюты оставался относительно стабильным и большую часть времени находился ниже уровней 80 руб./$1 и 11,4 руб./юань. В ближайшие недели валютный рынок будет проходить через последствия недавних санкций, из-за которых существенно расширились ценовые дисконты для российской нефти. Снижение нефтегазового экспорта необязательно приведет к заметному ослаблению рубля. В январе падение цен на российскую нефть может быть компенсировано уменьшением импорта, низким оттоком капитала и операциями Банка России и Минфина в рамках бюджетного правила (информация об их объеме ожидалась в среду). Также следует помнить о том, что геополитическая повестка может оказывать значимое влияние на валютный рынок. На этой неделе курс доллара может остаться вблизи уровня 80 руб. (78-82 руб.), юаня - в коридоре 11-11,7 руб., евро - 91-96 руб.", - говорится в комментарии портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова.

Между тем Минфин РФ сообщил о переносе январской публикации данных об объеме дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета и совокупном объеме покупки (продажи) иностранной валюты и (или) золота на ближайшие дни.

Публикация соответствующего пресс-релиза переносится в связи с завершением формирования оперативного отчета об исполнении федерального бюджета по итогам 2025 года, в том числе в части фактического поступления нефтегазовых доходов, говорится в сообщении министерства.

Ежедневные продажи с 5 декабря по 15 января составляют 5,6 млрд рублей (в целом 123,4 млрд рублей). Это самый большой объем продаж в день с февраля 2023 года, когда общий объем операций составлял 160,2 млрд рублей, а ежедневный эквивалент - 8,9 млрд рублей (в частности, из-за меньшего количества рабочих дней).

Традиционно информацию о дополнительных или недополученных нефтегазовых доходах и объеме покупок/продажи Минфин обнародует на третий рабочий день каждого месяца в 12.00 мск.

Такой порядок был определен с февраля 2017 года, когда министерство с привлечением Банка России начало осуществлять операции по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке "в целях повышения стабильности и предсказуемости внутренних экономических условий и снижения влияния изменчивой конъюнктуры рынка энергоносителей на российскую экономику и государственные финансы".

С этого момента сроки публикации никогда не нарушались, даже в 2022 году, когда до конца года были приостановлены операции, однако публикация данных о нефтегазовых доходах продолжалась.

Цены на нефть поднимаются в среду днем пятую сессию подряд на возросших геополитических рисках.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск повышается на 1,1%, до $66,18 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялись к этому времени на 1,08%, до $61,81 за баррель.

Во вторник обе марки подорожали более чем на 2% из-за опасений эскалации ситуации в Иране, где продолжаются массовые беспорядки.

Американский институт нефти (API) сообщил, что резервы нефти в стране за прошлую неделю выросли на 5,3 млн баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Данные министерства энергетики США по запасам нефти будут опубликованы в среду в 18:30 мск. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают их сокращения на 2,2 млн баррелей.