"Финам" понизил рейтинг акций WuXi AppTec до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций WuXi AppTec с "покупать" до "держать" с сохранением целевой цены на уровне CNY 107,1, что предполагает потенциал роста на 2,4%, сообщается в материале ведущего аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой.

"Компания WuXi AppTec в январе опубликовала свежие прогнозы по финансовым результатам за 2025 год, которые порадовали инвесторов и внесли вклад в подъем акций эмитента, - отмечает эксперт. - WuXi AppTec ожидает двузначного роста выручки и скорректированной чистой прибыли. Геополитические пертурбации и непредсказуемая политика Трампа по-прежнему не оказывают заметного влияния на интерес американских компаний к контрактной разработке препаратов в Китае, и WuXi AppTec достойна оставаться в инвестиционных портфелях".

Вместе с тем после динамичного ралли на данном этапе бумага, по мнению Саидовой, уже не выглядит фундаментально недооцененной и торгуется с дисконтом лишь 2,4% относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам P/E и EV/EBITDA (NTM).

Доходность акций за период с ноябрьского обновления инвестиционной идеи - 12%.

WuXi AppTec - компания, расположенная в КНР, специализируется на контрактных исследованиях и производстве для фармацевтики и биотеха.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.