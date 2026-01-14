ЦБ РФ, возможно, снизит ставку до 12-13% к концу 2026г - "КИТ Финанс Брокер"

"КИТ Финанс Брокер" ожидает снижения ключевой ставки Банка России в район 12-13% годовых к концу текущего года, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании.

Российская экономика входит в 2026 год с ключевой ставкой ЦБ РФ на уровне 16% годовых, констатируют эксперты.

Базовый сценарий регулятора предполагает постепенное снижение в течение 2026 года со средним диапазоном 13-15% годовых, при этом он предупреждает об отсутствии "режима автопилота" и возможных паузах в цикле смягчения.

"Наш базовый сценарий предполагает, что Банк России на заседании 13 февраля с высокой вероятностью (около 80%) возьмет паузу, чтобы оценить влияние повышения НДС на инфляционную динамику, и возобновит цикл смягчения денежно-кредитной политики весной. В целом ожидаем снижения ключевой ставки в район 12-13% годовых к концу 2026 года", - пишут аналитики инвесткомпании в обзоре.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.