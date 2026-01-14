"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций JPMorgan Chase & Co. с прогнозной стоимостью $295 за штуку, что предполагает потенциал снижения 5,1% от текущего уровня, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

Эмитент весьма уверенно завершил 2025 год на фоне сохраняющейся в целом неплохой ситуации в американской экономике, констатирует эксперт.

Выручка и скорректированная прибыль банка выросли в годовом выражении в IV квартале и превзошли ожидания рынка.

"При этом мы продолжаем умеренно позитивно оценивать долгосрочные перспективы JPMorgan, несмотря на сохраняющиеся значительные экономические и другие риски, - пишет Додонов в обзоре. - В то же время бумаги за последний год выросли в цене на 27%, заметно опередив индекс S&P 500, и сейчас торгуются с премией по мультипликаторам по отношению к американским аналогам. В связи с этим наш взгляд на данные акции остается нейтральным. Оценка бумаг основана на сравнении с аналогами по коэффициенту P/E NTM, а также анализе собственных исторических мультипликаторов банка".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.