Главный риск 2026г для корпбондов - ухудшение качества заемщиков - "КИТ Финанс Брокер"

Главным риском текущего года для корпоративных облигаций является ухудшение качества заемщиков, считают аналитики инвестиционной компании "КИТ Финанс Брокер".

"Эмитенты сталкиваются с необходимостью замещать старые долги новым заимствованием в суровых условиях высоких ставок, что прямо бьет по финансовой устойчивости, отмечают эксперты в комментарии. - Поэтому в данном сегменте целесообразно ужесточать фильтры: рекомендуем обращать повышенное внимание к "грейдам" ниже "АА-" и к секторам со слабой конъюнктурой".

