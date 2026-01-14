Nikkei 225 снова обновил рекорд

Фондовые индексы США снизились по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы Азии в основном растут в среду, Nikkei 225 обновил рекорд. Нефть умеренно дешевеет в среду утром, Brent торгуется около $65,3 за баррель.

Американские фондовые индексы во вторник снизились вслед за финансовым сектором.

При этом определенную поддержку рынку оказали данные об инфляции, которые утвердили аналитиков во мнении, что Федеральная резервная система продолжит понижение процентных ставок в этом году.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в декабре увеличились на 2,7% в годовом выражении, сообщило министерство труда. Таким образом, инфляция осталась на ноябрьском уровне, что совпало с ожиданиями экспертов, опрошенных Trading Economics.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в прошлом месяце выросли на 0,2% относительно ноября и на 2,6% в годовом выражении (минимальный подъем с 2021 года). Консенсус-прогноз предполагал повышение на 0,3% м/м и на 2,7% г/г.

Предложенное президентом США Дональдом Трампом ограничение процентных ставок по кредитным картам на уровне 10% напрямую нанесет ущерб прибыли финкомпаний, полагают эксперты. При этом руководители ряда крупнейших банков страны предупредили, что этот план также серьезно ударит по потребителям.

"Финансовый сектор страдает от предложения Трампа о кредитных картах, - полагает старший портфельный аналитик Ingalls & Snyder Тим Гриски. - Я думаю, что этот план будет крайне сложно воплотить в реальность, но он существует".

Котировки акций Visa Inc. (SPB: V) по итогам торгов упали на 4,5%, Mastercard Inc. - на 3,8%, Wells Fargo (SPB: WFC) и Bank of America Corp. (SPB: BAC) - на 1,5%, Goldman Sachs Group (SPB: GS) и Citigroup Inc. (SPB: C) - на 1,2%, PayPal Holdings Inc. - на 1,3%.

JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) в четвертом квартале снизил чистую прибыль на 7% из-за разовых расходов, что оказалось хуже ожиданий. Цена акций крупнейшего по объему активов банка США уменьшилась на 4,2%.

Котировки бумаг Delta Air Lines (SPB: DAL) опустились на 2,4%. Одна из крупнейших в США авиакомпаний в октябре-декабре увеличила чистую прибыль на 45%. При этом она получила рекордную скорректированную выручку, которая, тем не менее, не оправдала консенсус-прогноз.

Стоимость акций Salesforce Inc. (SPB: CRM) рухнула более чем на 7%. Аналитики Oppenheimer ухудшили рекомендацию для них до "на уровне рынка" с "выше рынка".

Также подешевели бумаги Adobe Inc. - на 5,4%, International Business Machines (SPB: IBM) - на 2,9%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 1,6%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 1,4%, Tesla (SPB: TSLA) - на 0,4%.

Капитализация Bank of New York Mellon выросла на 1,9%. Крупнейший в мире банк-кастодиан зафиксировал рекордную чистую прибыль и выручку по итогам 2025 года.

Цена акций Moderna Inc. (SPB: MRNA) взлетела на 17%, Intel Corp. (SPB: INTC) - на 7,3%, Advanced Micro Devices (SPB: AMD) - на 6,4%. Бумаги Exxon Mobil (SPB: XOM), Boeing Co. (SPB: BA) и Walmart Inc. (SPB: WMT) подорожали на 2%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 1,2%, Johnson & Johnson (SPB: JNJ) - на 1,9%, Chevron Corp. (SPB: CVX) - на 0,9%.

Dow Jones Industrial Average во вторник снизился на 398,21 пункта (на 0,8%) и составил 49191,99 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 по итогам торгов уменьшилось на 13,53 пункта (на 0,19%) - до 6963,74 пункта.

Индекс Nasdaq Composite опустился на 24,03 пункта (на 0,1%) и завершил сессию на отметке 23709,87 пункта.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном растут на торгах в среду, инвесторы оценивают статданные.

Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,1%, гонконгский Hang Seng - 0,4%.

Экспорт Китая в декабре 2025 года увеличился на максимальные с сентября 6,6% в годовом выражении и составил рекордные $357,8 млрд, сообщило в среду Главное таможенное управление страны.

Импорт вырос на максимальные за шесть месяцев 5,7% - до $243,6 млрд. Подъем был зафиксирован по итогам седьмого месяца подряд.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение экспорта на 3%, импорта - на 0,9%, по данным Trading Economics.

Список лидеров роста в составе Hang Seng возглавляют бумаги Alibaba (SPB: BABA) Health, дорожающие на 15,9%.

Рыночная стоимость Haidilao International Holding повышается на 6,9%, Nongfu Spring - на 6%, Alibaba Group Holding - на 4,6%, Kuaishou Technology - на 4,1%.

Капитализация Trip.com Group уменьшается на 4,8%, China Resources Mixc Lifestyle Services - на 3,8%, Meituan (SPB: 3690) - на 3,6%, Xinyi Glass Holdings - на 3,2%, CK Infrastructure Holdings - на 3%.

Значение японского Nikkei 225 на фоне ослабления иены увеличивается на 1,4% и в ходе сессии обновило исторический максимум.

Существеннее всех в составе индекса прибавляют в цене бумаги Taiyo Yuden (+8%).

Рыночная стоимость Yaskawa Electric растет на 6,8%, Minebea Mitsumi - на 6,1%, Mitsui Kinzoku и Shiseido - на 6%.

Цена бумаг Dentsu Group уменьшается на 10,7%, SoftBank Group Corp. - на 5,2%, Daiichi Sankyo - на 3,5%, Nomura Research Institute - на 2,1%, TDK Corp. - на 2%.

Значение южнокорейского индекса Kospi повышается на 0,2%.

Уровень безработицы в Южной Корее в декабре поднялся до 4% по сравнению с 2,7% в предыдущий месяц, согласно опубликованным в среду официальным данным.

Это максимальный показатель примерно за пять лет.

Котировки акций Hyundai Motor растут на 0,6%, Samsung Electronics - на 1,2%, Korean Air Lines - на 2,3%.

Цена бумаг SK Hynix уходит вниз на 0,4%, Posco - на 2,6%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,1%.

Капитализация BHP повысилась на 1,1%, Rio Tinto - на 0,8%.

Цены на нефть умеренно снижаются утром в среду после роста по итогам четырех сессий подряд.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:17 мск составляет $65,26 за баррель, что на $0,21 (0,32%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подорожали на $1,6 (2,5%), до $65,47 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $0,23 (0,38%), до $60,92 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на $1,65 (2,8%), до $61,15 за баррель.

Давление на нефтяные цены оказывают сообщения о возобновлении экспорта нефти из Венесуэлы. Два супертанкера, перевозящие примерно по 1,8 млн баррелей нефти каждый, покинули венесуэльские воды, что, вероятно, стало первыми поставками в рамках соглашения с США, отмечает Trading Economics.

При этом цены остаются вблизи максимумов за три месяца на фоне сохранения опасений относительно эскалации ситуации в Иране, где продолжаются массовые беспорядки.

Президент США Дональд Трамп во вторник обратился к протестующим с призывом брать под контроль органы власти, пообещав поддержку Вашингтона. "Патриоты Ирана, продолжайте протестовать, захватывайте государственные учреждения. Помощь уже в пути!" - написал он в соцсети Truth Social.

Западные СМИ сообщают, что американский президент еще не решил, какие меры предпринять в отношении Ирана. "Трамп не принял финального решения о действиях в отношении Ирана. Он проводит встречи с помощниками, чтобы определиться", - написала The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Среди возможных опций - удары по объектам иранских властей, кибератаки, новые санкции или помощь интернет-ресурсам, выступающим против Тегерана.

Ранее на этой неделе пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Трамп рассматривает вариант с военными действиями в отношении Ирана, но предпочитает дипломатию.

Протесты в Иране могут негативно отразиться на балансе спроса и предложения на мировом рынке нефти из-за краткосрочного сокращения поставок, пишут аналитики Citi. По их оценкам, цена нефти Brent может подняться до $70 за баррель в ближайшие три месяца. При этом эксперты банка отмечают, что протесты пока не распространились на основные нефтедобывающие районы Ирана, что ограничило их влияние на фактические поставки.

Во вторник президент Трамп объявил о введении пошлин в размере 25% в отношении стран, сотрудничающих с Тегераном. Введение новых тарифов угрожает возобновлением торговой войны между США и Китаем, который является крупнейшим покупателем иранской нефти.

Протесты в Иране продолжаются с 28 декабря. Изначально они были вызваны тяжелой экономической ситуацией и падением курса национальной валюты, но вскоре приобрели и политический контекст. В понедельник МИД Ирана заявил, что власти "полностью контролируют" ситуацию, обвинив в разжигании беспорядков "иностранные силы".

Тем временем Американский институт нефти (API) сообщил, что резервы нефти в стране за прошлую неделю выросли на 5,3 млн баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Данные министерства энергетики США по запасам нефти будут опубликованы в среду в 18:30 мск. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают их сокращения на 2,2 млн баррелей.