Промпроизводство в РФ в ноябре снизилось на 0,7%, за 11 месяцев рост составил 0,8%
Промпроизводства в РФ в ноябре снизилось на 0,7% после повышения на 3,1% в октябре и на 0,3% в сентябре, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц разошлись с ожиданиями экономистов, которые оценивали ноябрьский рост на уровне 1,2%
 
ВБ прогнозирует рост экономики РФ в 2026 году на 0,8%, в 2027 году - на 1%
Всемирный банк (ВБ) прогнозирует рост ВВП России в 2026 году на 0,8%, в 2027 году - на 1%, говорится в докладе организации. В июне ожидалось, что рост составит 1,2% в оба года. В 2025 году экономика страны, по оценке банка, увеличилась на 0,9%,...
 
Срок давности по налоговым преступлениям могут заморозить
В РФ планируют замораживать срок давности по налоговым преступлениям. Учет этого времени будет останавливаться после предоставления государством отсрочки или рассрочки по уплате задолженности. Возобновляться он будет только с момента поступления...
 
Ввод новых гостиниц в Москве в 2025 году упал на треть
В 2025 г. в Москве были введены три гостиницы ("3–5 звезд") и один апарт-отель совокупно на 712 номеров. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании NF Group. По ее данным, это на 29,6% меньше, чем было годом ранее, пишут "Ведомости"....
 
14 января 2026 года 09:10

Nikkei 225 снова обновил рекорд

Фондовые индексы США снизились по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы Азии в основном растут в среду, Nikkei 225 обновил рекорд. Нефть умеренно дешевеет в среду утром, Brent торгуется около $65,3 за баррель.

Американские фондовые индексы во вторник снизились вслед за финансовым сектором.

При этом определенную поддержку рынку оказали данные об инфляции, которые утвердили аналитиков во мнении, что Федеральная резервная система продолжит понижение процентных ставок в этом году.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в декабре увеличились на 2,7% в годовом выражении, сообщило министерство труда. Таким образом, инфляция осталась на ноябрьском уровне, что совпало с ожиданиями экспертов, опрошенных Trading Economics.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в прошлом месяце выросли на 0,2% относительно ноября и на 2,6% в годовом выражении (минимальный подъем с 2021 года). Консенсус-прогноз предполагал повышение на 0,3% м/м и на 2,7% г/г.

Предложенное президентом США Дональдом Трампом ограничение процентных ставок по кредитным картам на уровне 10% напрямую нанесет ущерб прибыли финкомпаний, полагают эксперты. При этом руководители ряда крупнейших банков страны предупредили, что этот план также серьезно ударит по потребителям.

"Финансовый сектор страдает от предложения Трампа о кредитных картах, - полагает старший портфельный аналитик Ingalls & Snyder Тим Гриски. - Я думаю, что этот план будет крайне сложно воплотить в реальность, но он существует".

Котировки акций Visa Inc. (SPB: V) по итогам торгов упали на 4,5%, Mastercard Inc. - на 3,8%, Wells Fargo (SPB: WFC) и Bank of America Corp. (SPB: BAC) - на 1,5%, Goldman Sachs Group (SPB: GS) и Citigroup Inc. (SPB: C) - на 1,2%, PayPal Holdings Inc. - на 1,3%.

JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) в четвертом квартале снизил чистую прибыль на 7% из-за разовых расходов, что оказалось хуже ожиданий. Цена акций крупнейшего по объему активов банка США уменьшилась на 4,2%.

Котировки бумаг Delta Air Lines (SPB: DAL) опустились на 2,4%. Одна из крупнейших в США авиакомпаний в октябре-декабре увеличила чистую прибыль на 45%. При этом она получила рекордную скорректированную выручку, которая, тем не менее, не оправдала консенсус-прогноз.

Стоимость акций Salesforce Inc. (SPB: CRM) рухнула более чем на 7%. Аналитики Oppenheimer ухудшили рекомендацию для них до "на уровне рынка" с "выше рынка".

Также подешевели бумаги Adobe Inc. - на 5,4%, International Business Machines (SPB: IBM) - на 2,9%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 1,6%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 1,4%, Tesla (SPB: TSLA) - на 0,4%.

Капитализация Bank of New York Mellon выросла на 1,9%. Крупнейший в мире банк-кастодиан зафиксировал рекордную чистую прибыль и выручку по итогам 2025 года.

Цена акций Moderna Inc. (SPB: MRNA) взлетела на 17%, Intel Corp. (SPB: INTC) - на 7,3%, Advanced Micro Devices (SPB: AMD) - на 6,4%. Бумаги Exxon Mobil (SPB: XOM), Boeing Co. (SPB: BA) и Walmart Inc. (SPB: WMT) подорожали на 2%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 1,2%, Johnson & Johnson (SPB: JNJ) - на 1,9%, Chevron Corp. (SPB: CVX) - на 0,9%.

Dow Jones Industrial Average во вторник снизился на 398,21 пункта (на 0,8%) и составил 49191,99 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 по итогам торгов уменьшилось на 13,53 пункта (на 0,19%) - до 6963,74 пункта.

Индекс Nasdaq Composite опустился на 24,03 пункта (на 0,1%) и завершил сессию на отметке 23709,87 пункта.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном растут на торгах в среду, инвесторы оценивают статданные.

Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,1%, гонконгский Hang Seng - 0,4%.

Экспорт Китая в декабре 2025 года увеличился на максимальные с сентября 6,6% в годовом выражении и составил рекордные $357,8 млрд, сообщило в среду Главное таможенное управление страны.

Импорт вырос на максимальные за шесть месяцев 5,7% - до $243,6 млрд. Подъем был зафиксирован по итогам седьмого месяца подряд.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение экспорта на 3%, импорта - на 0,9%, по данным Trading Economics.

Список лидеров роста в составе Hang Seng возглавляют бумаги Alibaba (SPB: BABA) Health, дорожающие на 15,9%.

Рыночная стоимость Haidilao International Holding повышается на 6,9%, Nongfu Spring - на 6%, Alibaba Group Holding - на 4,6%, Kuaishou Technology - на 4,1%.

Капитализация Trip.com Group уменьшается на 4,8%, China Resources Mixc Lifestyle Services - на 3,8%, Meituan (SPB: 3690) - на 3,6%, Xinyi Glass Holdings - на 3,2%, CK Infrastructure Holdings - на 3%.

Значение японского Nikkei 225 на фоне ослабления иены увеличивается на 1,4% и в ходе сессии обновило исторический максимум.

Существеннее всех в составе индекса прибавляют в цене бумаги Taiyo Yuden (+8%).

Рыночная стоимость Yaskawa Electric растет на 6,8%, Minebea Mitsumi - на 6,1%, Mitsui Kinzoku и Shiseido - на 6%.

Цена бумаг Dentsu Group уменьшается на 10,7%, SoftBank Group Corp. - на 5,2%, Daiichi Sankyo - на 3,5%, Nomura Research Institute - на 2,1%, TDK Corp. - на 2%.

Значение южнокорейского индекса Kospi повышается на 0,2%.

Уровень безработицы в Южной Корее в декабре поднялся до 4% по сравнению с 2,7% в предыдущий месяц, согласно опубликованным в среду официальным данным.

Это максимальный показатель примерно за пять лет.

Котировки акций Hyundai Motor растут на 0,6%, Samsung Electronics - на 1,2%, Korean Air Lines - на 2,3%.

Цена бумаг SK Hynix уходит вниз на 0,4%, Posco - на 2,6%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,1%.

Капитализация BHP повысилась на 1,1%, Rio Tinto - на 0,8%.

Цены на нефть умеренно снижаются утром в среду после роста по итогам четырех сессий подряд.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:17 мск составляет $65,26 за баррель, что на $0,21 (0,32%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подорожали на $1,6 (2,5%), до $65,47 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $0,23 (0,38%), до $60,92 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на $1,65 (2,8%), до $61,15 за баррель.

Давление на нефтяные цены оказывают сообщения о возобновлении экспорта нефти из Венесуэлы. Два супертанкера, перевозящие примерно по 1,8 млн баррелей нефти каждый, покинули венесуэльские воды, что, вероятно, стало первыми поставками в рамках соглашения с США, отмечает Trading Economics.

При этом цены остаются вблизи максимумов за три месяца на фоне сохранения опасений относительно эскалации ситуации в Иране, где продолжаются массовые беспорядки.

Президент США Дональд Трамп во вторник обратился к протестующим с призывом брать под контроль органы власти, пообещав поддержку Вашингтона. "Патриоты Ирана, продолжайте протестовать, захватывайте государственные учреждения. Помощь уже в пути!" - написал он в соцсети Truth Social.

Западные СМИ сообщают, что американский президент еще не решил, какие меры предпринять в отношении Ирана. "Трамп не принял финального решения о действиях в отношении Ирана. Он проводит встречи с помощниками, чтобы определиться", - написала The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Среди возможных опций - удары по объектам иранских властей, кибератаки, новые санкции или помощь интернет-ресурсам, выступающим против Тегерана.

Ранее на этой неделе пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Трамп рассматривает вариант с военными действиями в отношении Ирана, но предпочитает дипломатию.

Протесты в Иране могут негативно отразиться на балансе спроса и предложения на мировом рынке нефти из-за краткосрочного сокращения поставок, пишут аналитики Citi. По их оценкам, цена нефти Brent может подняться до $70 за баррель в ближайшие три месяца. При этом эксперты банка отмечают, что протесты пока не распространились на основные нефтедобывающие районы Ирана, что ограничило их влияние на фактические поставки.

Во вторник президент Трамп объявил о введении пошлин в размере 25% в отношении стран, сотрудничающих с Тегераном. Введение новых тарифов угрожает возобновлением торговой войны между США и Китаем, который является крупнейшим покупателем иранской нефти.

Протесты в Иране продолжаются с 28 декабря. Изначально они были вызваны тяжелой экономической ситуацией и падением курса национальной валюты, но вскоре приобрели и политический контекст. В понедельник МИД Ирана заявил, что власти "полностью контролируют" ситуацию, обвинив в разжигании беспорядков "иностранные силы".

Тем временем Американский институт нефти (API) сообщил, что резервы нефти в стране за прошлую неделю выросли на 5,3 млн баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Данные министерства энергетики США по запасам нефти будут опубликованы в среду в 18:30 мск. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают их сокращения на 2,2 млн баррелей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


14 января 2026 года 19:37
Рубль в среду вырос в паре с юанем на фоне позитивной динамики цен на нефть
Москва. 14 января. Китайский юань снизился на Московской бирже по итогам торгов в среду, рубль вырос на фоне позитивной динамики цен на нефть. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,1915 руб., что на 9,3 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
14 января 2026 года 19:33
Рынок акций РФ в среду превысил 2700п по индексу МосБиржи на ожиданиях продолжения переговоров по Украине
Москва. 14 января. Российский рынок акций в среду скорректировался вверх на сообщениях западных СМИ о планах продолжения мирных переговоров США и России по украинскому урегулированию, также поддержку оказала продолжившая подъем нефть (фьючерс на Brent вырос до $66 за баррель). Индекс МосБиржи превысил рубеж 2700 пунктов после утреннего снижения до 2674 пунктов.    читать дальше
14 января 2026 года 19:07
"Газпромбанк Инвестиции" рекомендуют покупать акции Сбербанка с целью 350 руб
"Газпромбанк Инвестиции" рекомендуют покупать обыкновенные акции Сбербанка с целью 350 рублей и горизонтом инвестирования до апреля 2026 года, что соответствует потенциалу роста на 17,1% с текущих уровней, сообщается в материале аналитиков. "Благодаря рекордной чистой прибыли за 2025 год Сбер...    читать дальше
14 января 2026 года 18:33
Период максимальных ставок на рынке ОФЗ остался позади - "Финам"
Период максимальных ставок на рынке ОФЗ остался позади, говорится в стратегии аналитиков инвесткомпании "Финам" на 2026 год. "В целом рынок рублевых облигаций достаточно хорошо позиционирован для получения дохода в 2026 году,- отмечают эксперты. - Если ожидания по ключевой ставке подтвердятся, то,...    читать дальше
14 января 2026 года 18:07
"Газпромбанк Инвестиции" закрывают инвестидею: покупать "префы" Россети Ленэнерго
азпромбанк Инвестиции" закрывают инвестидею: покупать привилегированные акции ПАО "Россети Ленэнерго", открытую 18 ноября 2025 года, сообщается в комментарии аналитиков. Итоговая доходность за два месяца составила 18% без учета комиссии. В ноябре 2025 года аналитики сервиса выпустили инвестидею...    читать дальше
14 января 2026 года 17:32
Рынок нефти остается под давлением структурного избытка предложения - "КИТ Финанс Брокер"
Рынок нефти остается под давлением структурного избытка предложения, говорится в обзоре аналитиков "КИТ Финанс Брокер". "ОПЕК+ формально сохраняет ограничения добычи, однако механизм компенсаций за прошлые превышения квот (Ирак, Казахстан, ОАЭ, Оман) приводит к дополнительному снижению совокупной...    читать дальше
14 января 2026 года 17:00
Курс рубля составит 11,2-11,4 руб./юань и 77,8-80 руб./$1 в 1П26 - "КИТ Финанс Брокер"
Курс рубля составит в 1 полугодии 2026 года 11,2-11,4 руб./юань и 77,8-80 руб./$1, говорится в обзоре "КИТ Финанс Брокер". "Рубль входит в 2026 год с позиций силы, но структурные риски постепенно накапливаются, - отмечают аналитики. - Ключевой драйвер краткосрочной динамики - резкое сокращение...    читать дальше
14 января 2026 года 16:20
"Финам" понизил рейтинг акций UPS до "держать"
"Финам" понизил рейтинг акций United Parcel Service Inc. (UPS) с "покупать" до "держать" в связи с недавним ралли с сохранением целевой цены на уровне $106,78, что соответствует потенциалу роста на 0,2%, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым. "С 5 ноября цена выросла на 14,3%. Несмотря...    читать дальше
14 января 2026 года 15:40
Акции Ленты сохраняют инвестиционную привлекательность - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции МКПАО "Лента" сохраняют инвестиционную привлекательность, несмотря на мощный рост, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Федеральный ритейлер "Лента" закрыл сделку по приобретению российской сети DIY-магазинов OBI, ранее принадлежавшей структурам группы...    читать дальше
14 января 2026 года 15:30
Рубль днем умеренно укрепляется в паре с юанем на фоне дорожающей нефти
Москва. 14 января. Китайский юань понижается на Московской бирже в ходе дневных торгов в среду. Рубль растет на фоне дорожающей нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,2275 руб., что на 5,7 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
14 января 2026 года 15:09
Коррекция вниз котировок ОФЗ носит временный характер - Райффайзенбанк
Коррекция вниз котировок ОФЗ носит временный характер и при выходе хороших данных по недельной инфляции может быстро смениться ростом, говорится в комментарии Райффайзенбанка. "Рынок госбумаг начал год с заметной просадки: кривая доходностей ОФЗ сместилась вверх на 60-80 б.п. на коротком участке,...    читать дальше
14 января 2026 года 14:40
"Финам" понизил рейтинг акций WuXi AppTec до "держать"
"Финам" понизил рейтинг акций WuXi AppTec с "покупать" до "держать" с сохранением целевой цены на уровне CNY 107,1, что предполагает потенциал роста на 2,4%, сообщается в материале ведущего аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой. "Компания WuXi AppTec в январе опубликовала свежие прогнозы по...    читать дальше
14 января 2026 года 14:09
ЦБ РФ, возможно, снизит ставку до 12-13% к концу 2026г - "КИТ Финанс Брокер"
"КИТ Финанс Брокер" ожидает снижения ключевой ставки Банка России в район 12-13% годовых к концу текущего года, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании. Российская экономика входит в 2026 год с ключевой ставкой ЦБ РФ на уровне 16% годовых, констатируют эксперты. Базовый сценарий...    читать дальше
14 января 2026 года 13:45
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций JPMorgan
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций JPMorgan Chase & Co. с прогнозной стоимостью $295 за штуку, что предполагает потенциал снижения 5,1% от текущего уровня, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. Эмитент весьма уверенно завершил 2025 год...    читать дальше
14 января 2026 года 13:32
Главный риск 2026г для корпбондов - ухудшение качества заемщиков - "КИТ Финанс Брокер"
Главным риском текущего года для корпоративных облигаций является ухудшение качества заемщиков, считают аналитики инвестиционной компании "КИТ Финанс Брокер". "Эмитенты сталкиваются с необходимостью замещать старые долги новым заимствованием в суровых условиях высоких ставок, что прямо бьет по...    читать дальше
