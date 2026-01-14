Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 14 января. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне локального затишья в новостном потоке относительно урегулирования конфликта вокруг Украины, а также в ожидании публикации вечером первых в 2026 году данных по инфляции, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы во вторник снизились вслед за финансовым сектором. При этом определенную поддержку рынку оказали данные об инфляции, которые утвердили аналитиков во мнении, что Федеральная резервная система продолжит понижение процентных ставок в этом году.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в декабре увеличились на 2,7% в годовом выражении, сообщило министерство труда. Таким образом, инфляция осталась на ноябрьском уровне, что совпало с ожиданиями экспертов. Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в прошлом месяце выросли на 0,2% относительно ноября и на 2,6% в годовом выражении (минимальный подъем с 2021 года). Консенсус-прогноз предполагал повышение на 0,3% м/м и на 2,7% г/г.

Предложенное президентом США Дональдом Трампом ограничение процентных ставок по кредитным картам на уровне 10% напрямую нанесет ущерб прибыли финкомпаний, полагают эксперты. При этом руководители ряда крупнейших банков страны предупредили, что этот план также серьезно ударит по потребителям.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут на торгах в среду, инвесторы оценивают статданные. Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,1%, гонконгский Hang Seng - 0,4%. Экспорт Китая в декабре 2025 года увеличился на максимальные с сентября 6,6% в годовом выражении и составил рекордные $357,8 млрд, сообщило в среду Главное таможенное управление страны. Импорт вырос на максимальные за шесть месяцев 5,7% - до $243,6 млрд. Подъем был зафиксирован по итогам седьмого месяца подряд. Аналитики в среднем прогнозировали повышение экспорта на 3%, импорта - на 0,9%.

Значение японского Nikkei 225 на фоне ослабления иены увеличивается на 1,4% и в ходе сессии обновило исторический максимум. Значение южнокорейского индекса Kospi повышается на 0,2%. Уровень безработицы в Южной Корее в декабре поднялся до 4% по сравнению с 2,7% в предыдущий месяц, согласно опубликованным в среду официальным данным. Это максимальный показатель примерно за пять лет. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,1%.

В свою очередь мировые цены на нефть 14 января утром демонстрируют умеренное снижение после роста по итогам четырех сессий подряд. Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $65,25 за баррель, что на 0,34% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подорожали на 2,5%, до $65,47 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи снизились в цене к этому времени на 0,41%, до $60,9 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на 2,8%, до $61,15 за баррель.

Участники нефтяного рынка продолжают следить за событиями в Иране, где продолжаются массовые беспорядки, и Трамп во вторник обратился к протестующим с призывом брать под контроль органы власти, пообещав поддержку Вашингтона. "Патриоты Ирана, продолжайте протестовать, захватывайте государственные учреждения. Помощь уже в пути!" - написал президент в соцсети Truth Social.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Трамп рассматривает в том числе вариант с военными действиями в отношении Ирана, но предпочитает дипломатию. Ранее во вторник американский лидер объявил о введении пошлин в размере 25% в отношении стран, сотрудничающих с Тегераном.

Западные СМИ сообщают, что американский президент еще не решил, какие меры предпринять в отношении Ирана. "Трамп не принял финального решения о действиях в отношении Ирана. Он проводит встречи с помощниками, чтобы определиться", - написала The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Среди возможных опций - удары по объектам иранских властей, кибератаки, новые санкции или помощь интернет-ресурсам, выступающим против Тегерана.

Протесты в Иране продолжаются с 28 декабря. Изначально они были вызваны тяжелой экономической ситуацией и падением курса национальной валюты, но вскоре приобрели и политический контекст. В понедельник МИД Ирана заявил, что власти "полностью контролируют" ситуацию в стране.

Вместе с тем некоторое давление на нефтяные цены оказывают сообщения о возобновлении экспорта нефти из Венесуэлы. Два супертанкера, перевозящие примерно по 1,8 млн баррелей нефти каждый, покинули венесуэльские воды, что, вероятно, стало первыми поставками в рамках соглашения с США, отмечает Trading Economics.

Тем временем Американский институт нефти (API) сообщил, что резервы нефти в стране за прошлую неделю выросли на 5,3 млн баррелей. Данные министерства энергетики США по запасам нефти будут опубликованы в среду в 18:30 мск. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают их сокращения на 2,2 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник снизилась в 1,6 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 8,123 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,997 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно негативную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 13 января снизился на 0,2% и составил 118,99 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,17%, опустившись до 1216,93 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "РЖД-001P-03R" (-0,85%), "РЖД-30" (-0,76%), "Газпромбанк-001Р-21Р" (-0,69%) и "Транснефть-001Р-13" (-0,64%), а в лидерах повышения - облигации "Ростелеком-001P-02R" (MOEX: RTKM) (+0,4%), "Ростелеком-002P-02R" (+0,38%) и "Почта России БО-002P-01" (+0,38%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "ЕвроТранс" (MOEX: EUTR) завершило размещение выпуска 5-летних облигаций серии БО-001Р-08 объемом 4,5 млрд рублей. Предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки 1-24-го купонов - 21% годовых, 25-36-го купонов - 19% годовых, 37-48-го купонов - 17% годовых, 49-60-го купонов - 15% годовых. Также предусмотрена амортизационная структура погашения: в даты выплат 24-го, 36-го, 48-го купонов планируется погасить по 20% от номинала, в дату выплаты 60-го купона - 40% от номинала. В результате дюрация составит примерно 2,6 года. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

Кроме того, ПАО "ЕвроТранс" 19 января с 11:00 до 16:00 мск проведет сбор заявок на 5-летние облигации серии БО-001Р-09 объемом 2,5 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные купоны. Ориентир ставки 1-24-го купонов - 20% годовых, 25-36-го купонов - 18% годовых, по 37-48-го купонов - 16% годовых, 49-60-го купонов - 15% годовых. Им соответствует доходность к погашению в размере 20,54% годовых. Также по займу предусмотрена амортизационная структура погашения: по 20% от номинала будет погашено в даты выплат 24-го, 36-го, 48-го купонов, еще 40% номинала - в дату выплаты 60-го купона. В результате дюрация составит около 2,6 года. Техразмещение запланировано на 22 января. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Сервис кикшеринга Whoosh (MOEX: WUSH) (ООО "ВУШ") 22 января с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок на два выпуска облигаций со сроком обращения 1,5 года: "фикс" серии 001Р-05 и флоатер серии 001Р-06. Общий планируемый объем займов составит 1 млрд рублей, купоны ежемесячные. Ориентир ставки купонов облигаций серии 001Р-05 - не выше 21% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 23,14% годовых. По флоатеру купон будет определяться как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред. Ориентир спреда - не выше 600 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 27 января. Выпуск с фиксированными купонами доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N6, флоатер - только для квалифицированных инвесторов.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 28-го купона облигаций серии 001P-28R на уровне 17,05% годовых. Компания разместила 7-летний выпуск 001P-28R объемом 45 млрд рублей в октябре 2023 года по ставке 13,37% годовых. Выплачиваются переменные ежемесячные купоны, формула для расчета: среднее значение RUONIA плюс спред 1,2% годовых.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) выкупил по оферте 1 млн 997,792 тыс. облигаций серии 001Р-20Р по цене 100% от номинала. Объем займа составляет 2 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, банк прибрел 99,8896% выпуска. Десятилетний выпуск на 2 млрд рублей был размещен в декабре 2020 года по ставке полугодового купона 6,4% годовых до исполненной оферты. Ставку последующих 11-17-го купонов (до следующей оферты в июле 2029 года) банк установил в размере 14,25% годовых.

АО "Нэппи клаб" на фоне налоговой задолженности допустило технический дефолт при выплате дохода за 16-й купонный период в размере 3,1 млн рублей. "В связи с доначислением НДС (на фоне реорганизации юридического лица из общества с ограниченной ответственностью в акционерное общество, смены ИНН) на сегодня у АО "Нэппи клаб" сформирована налоговая задолженность. Эта задолженность стала причиной блокировки счетов компании", - сообщил генеральный директор Роман Квиникадзе. По его словам, в течение ближайших двух-трех дней АО "Нэппи клаб" погасит налоговую задолженность. "Однако в установленные сроки (12 января 2026 года) компания не смогла направить в пользу инвесторов купонный доход по облигационному выпуску серии БО-01. Тем не менее, мы намерены перечислить причитающиеся владельцам облигаций средства после того, как счета будут разблокированы", - заверил он. Трехлетний выпуск облигаций на 150 млн рублей с погашением в сентябре 2027 года был размещен в сентябре 2024 года по ставке ежемесячного купона 25,25% годовых до погашения. С марта 2027 года по выпуску начнется амортизация. В феврале 2025 года эмитент уже допускал технический дефолт при выплате купона, однако смог расплатиться в течение пары дней. Других выпусков облигаций компании в обращении нет.