Давление на котировки ОФЗ, вероятно, сохранится в ближайшее время - ПСБ

Давление на котировки рублевых госбумаг, вероятно, сохранится в ближайшее время, для разворота текущего тренда необходимы либо внешние, либо внутренние триггеры, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича.

Индекс RGBI снижается вторую торговую сессию подряд, достигнув уровней начала декабря (116,96п).

Основная причина, указывает эксперт - рост неопределенности на геополитическом треке и отсутствие ориентиров по инфляционному тренду после повышения тарифов и НДС с начала года.

В связи с этим, отмечает Грицкевич, крайне важной статистикой будут данные (в 19:00 МСК) по недельной инфляции (с 1 по 12 января), которые в первом приближении позволят оценить эффект на динамику цен.

Минфин в среду проведет размещения 12- и 8-летнего выпусков ОФЗ. Исходя из программы заимствований в размере 1,2 трлн руб. на первый квартал, ведомству необходимо привлекать по 110 млрд руб. в неделю. "Учитывая текущую рыночную конъюнктуру, в среду ожидаем более скромного спроса", - говорится в обзоре аналитика ПСБ.

"В ближайшее время давление на котировки госбумаг, вероятно, сохранится - для разворота текущего тренда необходимы либо внешние (переговорный процесс), либо внутренние (динамика инфляции) триггеры. При этом до опорного заседания ЦБ РФ 13 февраля остается еще месяц - ожидания по снижению ключевой ставки, вероятно, начнут проявляться на рынке не ранее конца января", - пишет Грицкевич.

