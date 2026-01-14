.
Мнения аналитиков
Индекс Мосбиржи может бороться за поддержку на уровне 2700п - "Алор Брокер"
14 января 2026 года 10:01
Индекс Мосбиржи может бороться за поддержку на уровне 2700п - "Алор Брокер"
Индекс Мосбиржи может бороться за поддержку на уровне 2700 пунктов в ближайшее время, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Алор Брокер" Игоря Соколова. "Наш негативный, но менее вероятный сценарий во вторник начал реализовываться - рынок акций просел на 0,5% и закрылся ниже поддержки в 2700 пунктов по индексу Мосбиржи. Пока это не пробой уровня для открытия "шортов", а всего лишь прокол. Поэтому на данный момент имеет смысл сохранять как среднесрочные, так и спекулятивные "лонги", - пишет эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
14 января 2026 года 19:37
Москва. 14 января. Китайский юань снизился на Московской бирже по итогам торгов в среду, рубль вырос на фоне позитивной динамики цен на нефть. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,1915 руб., что на 9,3 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.14 января 2026 года 19:33
Рынок акций РФ в среду превысил 2700п по индексу МосБиржи на ожиданиях продолжения переговоров по Украине
Москва. 14 января. Российский рынок акций в среду скорректировался вверх на сообщениях западных СМИ о планах продолжения мирных переговоров США и России по украинскому урегулированию, также поддержку оказала продолжившая подъем нефть (фьючерс на Brent вырос до $66 за баррель). Индекс МосБиржи превысил рубеж 2700 пунктов после утреннего снижения до 2674 пунктов. читать дальше
.14 января 2026 года 19:07
"Газпромбанк Инвестиции" рекомендуют покупать обыкновенные акции Сбербанка с целью 350 рублей и горизонтом инвестирования до апреля 2026 года, что соответствует потенциалу роста на 17,1% с текущих уровней, сообщается в материале аналитиков. "Благодаря рекордной чистой прибыли за 2025 год Сбер... читать дальше
.14 января 2026 года 18:33
Период максимальных ставок на рынке ОФЗ остался позади, говорится в стратегии аналитиков инвесткомпании "Финам" на 2026 год. "В целом рынок рублевых облигаций достаточно хорошо позиционирован для получения дохода в 2026 году,- отмечают эксперты. - Если ожидания по ключевой ставке подтвердятся, то,... читать дальше
.14 января 2026 года 18:07
азпромбанк Инвестиции" закрывают инвестидею: покупать привилегированные акции ПАО "Россети Ленэнерго", открытую 18 ноября 2025 года, сообщается в комментарии аналитиков. Итоговая доходность за два месяца составила 18% без учета комиссии. В ноябре 2025 года аналитики сервиса выпустили инвестидею... читать дальше
.14 января 2026 года 17:32
Рынок нефти остается под давлением структурного избытка предложения, говорится в обзоре аналитиков "КИТ Финанс Брокер". "ОПЕК+ формально сохраняет ограничения добычи, однако механизм компенсаций за прошлые превышения квот (Ирак, Казахстан, ОАЭ, Оман) приводит к дополнительному снижению совокупной... читать дальше
.14 января 2026 года 17:00
Курс рубля составит в 1 полугодии 2026 года 11,2-11,4 руб./юань и 77,8-80 руб./$1, говорится в обзоре "КИТ Финанс Брокер". "Рубль входит в 2026 год с позиций силы, но структурные риски постепенно накапливаются, - отмечают аналитики. - Ключевой драйвер краткосрочной динамики - резкое сокращение... читать дальше
.14 января 2026 года 16:20
"Финам" понизил рейтинг акций United Parcel Service Inc. (UPS) с "покупать" до "держать" в связи с недавним ралли с сохранением целевой цены на уровне $106,78, что соответствует потенциалу роста на 0,2%, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым. "С 5 ноября цена выросла на 14,3%. Несмотря... читать дальше
.14 января 2026 года 15:40
Акции МКПАО "Лента" сохраняют инвестиционную привлекательность, несмотря на мощный рост, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Федеральный ритейлер "Лента" закрыл сделку по приобретению российской сети DIY-магазинов OBI, ранее принадлежавшей структурам группы... читать дальше
.14 января 2026 года 15:30
Москва. 14 января. Китайский юань понижается на Московской бирже в ходе дневных торгов в среду. Рубль растет на фоне дорожающей нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,2275 руб., что на 5,7 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.14 января 2026 года 15:09
Коррекция вниз котировок ОФЗ носит временный характер и при выходе хороших данных по недельной инфляции может быстро смениться ростом, говорится в комментарии Райффайзенбанка. "Рынок госбумаг начал год с заметной просадки: кривая доходностей ОФЗ сместилась вверх на 60-80 б.п. на коротком участке,... читать дальше
.14 января 2026 года 14:40
"Финам" понизил рейтинг акций WuXi AppTec с "покупать" до "держать" с сохранением целевой цены на уровне CNY 107,1, что предполагает потенциал роста на 2,4%, сообщается в материале ведущего аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой. "Компания WuXi AppTec в январе опубликовала свежие прогнозы по... читать дальше
.14 января 2026 года 14:09
"КИТ Финанс Брокер" ожидает снижения ключевой ставки Банка России в район 12-13% годовых к концу текущего года, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании. Российская экономика входит в 2026 год с ключевой ставкой ЦБ РФ на уровне 16% годовых, констатируют эксперты. Базовый сценарий... читать дальше
.14 января 2026 года 13:45
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций JPMorgan Chase & Co. с прогнозной стоимостью $295 за штуку, что предполагает потенциал снижения 5,1% от текущего уровня, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. Эмитент весьма уверенно завершил 2025 год... читать дальше
.14 января 2026 года 13:32
Главным риском текущего года для корпоративных облигаций является ухудшение качества заемщиков, считают аналитики инвестиционной компании "КИТ Финанс Брокер". "Эмитенты сталкиваются с необходимостью замещать старые долги новым заимствованием в суровых условиях высоких ставок, что прямо бьет по... читать дальше
