Факторы поддержки рубля превалируют в среду - ПСБ

Факторы поддержки рубля превалируют в среду, диапазон 11-11,5 руб. за юань останется актуальным, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича.

Национальной валюте пока не удалось воспользоваться как сезонным снижением спроса на валюту со стороны импортеров, так и улучшением ситуации на рынке энергоносителей, отмечает аналитик.

"На наш взгляд, в среду диапазон 11-11,5 руб. останется актуальным для китайской валюты, а факторы пониженного спроса и локальных максимумов в ценах на нефть могут преобразоваться в отступление юаня к его нижней границе, - пишет Зварич. - Из новостных триггеров отметим публикацию объемов продажи валюты ЦБ в январе, а также данные по недельной инфляции, которые выйдут уже после окончания торгов на валютной секции и могут определить динамику рубля в четверг".

