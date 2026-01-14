Цена акций Европлана может вырасти до 677,9 руб. в краткосрочной перспективе - "Цифра брокер"

Котировки акций "Европлана" могут подняться до уровня 677,9 рубля за штуку в краткосрочной перспективе, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Бумаги эмитента оказались во вторник в лидерах роста, констатируют эксперты. Поводом для оптимизма послужило предложение Альфа-банка о выкупе акций у миноритарных акционеров по цене 677,9 руб. за штуку, что значительно выше средней цены за последние шесть месяцев (около 590 руб.) и выше цены, по которой прошла сделка с SFI (около 542 руб.).

"На этом фоне мы не исключаем, что в краткосрочной перспективе котировки акций могут продемонстрировать рост до объявленной цены выкупа", - говорится в комментарии.

