Рынок акций РФ просел ниже 2700п по индексу МосБиржи на фоне смешанных факторов, вырос Европлан на новостях о выкупе

Москва. 13 января. Рынок акций РФ во вторник просел под умеренным давлением продаж в условиях сохраняющейся геополитической напряженности и возросших рисков антироссийских санкций Запада, сдерживающим продажи фактором выступила подорожавшая нефть (фьючерс на Brent подскочил к $66 за баррель) на опасениях эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Индекс МосБиржи опустился ниже рубежа 2700 пунктов, во "втором эшелоне" выросли акции "Европлана" (MOEX: LEAS) (+15,3%) на новостях о выкупе бумаг у миноритариев с премией к рынку.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2696,92 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1077,44 пункта (-0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже продемонстрировали смешанную динамику в пределах 4,3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 14 января, составил 78,8527 руб. (+6,14 копейки).

Подешевели акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,7%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,3%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (-1,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,7% и -0,5% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,7%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,2%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-0,2%).

Подорожали акции ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (+4,3%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+3,7%), "Эн+ груп" (MOEX: ENPG) (+2,4%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (+0,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,8%), МКПАО "Хэдхантер" (SPB: HEAD) (+0,6%), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,5%), "ВК" (MOEX: VKCO) (+0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,1%).

Акции "Европлана" выросли до 639,3 руб. за штуку. Цена выкупа акций ПАО "ЛК "Европлан" у миноритариев компании новым мажоритарным собственником - Альфа-банком - составит 677,9 руб. за акцию, сообщила кредитная организация на ленте раскрытия. Оферта распространяется на 14 млн 249 тыс. 644 акций, таким образом, суммарные расходы покупателя могут составить до 9,66 млрд рублей. Срок принятия оферты - 70 дней с момента ее получения "Европланом".

Инвестиционный холдинг SFI (MOEX: SFIN) (ПАО "ЭсЭфАй") закрыл сделку по продаже 87,5% "Европлана" Альфа-банку в конце декабря. Банк заплатил 50,79 млрд руб. за принадлежавшие SFI акции компании. Холдинг в соответствии с условиями сделки также получил от "Европлана" дивиденды за девять месяцев 2025 года в размере 6,1 млрд руб.

"Финляндия и Швеция предлагают Евросоюзу ввести новые санкции против России. Мы считаем, что угроза со стороны России продлится долго. Это означает, что мы должны продолжать давление независимо от возможного прекращения огня или мирного соглашения", - сказала глава МИД Финляндии Элина Валтонен на пресс-конференции в понедельник в шведском Сэлене в рамках конференции по безопасности, сообщил портал Yle.

По ее словам, Финляндия и Швеция предлагают повысить таможенные пошлины на все товары и услуги, импортируемые из России, ввести новые ограничения на экспорт в РФ товаров, таких как предметы роскоши, запретить импорт российских удобрений.

Новые европейские санкции в отношении России, в которые может попасть ужесточение запрета на экспорт в РФ предметов роскоши, ожидаются к 24 февраля, сообщил во вторник портал Euractiv со ссылкой на источник. "Двадцатый пакет санкций ЕС ожидается к 24 февраля", - передает портал со ссылкой на европейского дипломата.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, российский рынок акций провел торги во вторник в неуверенной динамике, основные события развернулись вокруг отметки 2700 пунктов по индексу МосБиржи.

В геополитике определенности больше не стало. Президент США Дональд Трамп поддержал законопроект о рестрикциях против стран, покупающих российские энергоносители, отметив, что реализация жестких мер будет напрямую зависеть от прогресса мирных переговоров по Украине. Китайские биржи скорректировались вниз после сильной динамики накануне - негативом выступили новости о введении США 25%-х пошлин в отношении стран, ведущих торговлю с Ираном (КНР является крупнейшим покупателем иранской нефти). Сама нефть подскочила выше $65 за баррель Brent на фоне событий вокруг Венесуэлы и Ирана. В США был опубликован индекс потребительских цен за декабрь, показатель остался на уровне 2,7% г/г, как и ожидалось.

В середине недели картину дополнит индекс цен американских производителей, также в среду выйдет "Бежевая книга" ФРС, инвесторы обратят внимание на данные по торговому балансу Китая и месячный отчет ОПЕК по рынку нефти. Росстат вечером в среду опубликует данные об оценке индекса потребительских цен с 1 по 12 января, они будут учитывать вклад повышения НДС и утильсбора. Динамика инфляции рассматривается через призму ожиданий по изменению ключевой ставки ЦБ. Минфин РФ в этот же день опубликует отчет о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в декабре. В среду индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 2675-2775 пунктов, считает Шепелев.

Руководитель отдела управления акциями УК "Первая" Антон Кравченко полагает, что перспективы быстрого восстановления котировок акций "ЛУКОЙЛа" и "Роснефти" после дивотсечек пока под вопросом из-за сложного геополитического фона и санкционного давления на российский нефтегазовый сектор. Ситуация в Венесуэле и иранские протесты способствуют удержанию цен на нефть Brent выше уровня $60 за баррель. Многое будет зависеть от ситуации с продажей зарубежных активов "ЛУКОЙЛа", но позитивных новостей по этой теме пока нет. На прошлой неделе, 8 января, сообщалось, что правительство Ирака, вероятно, одобрило национализацию оператора нефтяного месторождения "Западная Курна 2", 75% которого принадлежит "ЛУКОЙЛу", отметил эксперт.

Причин для того, чтобы индекс развил восходящее движение, пока нет. В фокусе остается ситуация с инфляцией, поскольку рост цен может стать для Центробанка аргументом в пользу более медленного снижения ключевой ставки. В среду будут опубликованы данные Росстата по динамике ИПЦ с 1 по 12 января, а в пятницу - показатель за декабрь. Согласно резюме обсуждения ставки, опубликованному Банком России по итогам декабрьского заседания, регулятор ожидает, что "эффекты от повышения НДС и части регулируемых цен, вероятно, можно будет точнее оценить только к мартовскому заседанию", отметил Кравченко.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, ситуация в Иране провоцирует краткосрочный отскок цен на нефть вверх, что оказывает поддержку рынку акций РФ, но сигналов для возвращения акций к росту пока недостаточно.

Акции "ЛУКОЙЛа" и "Роснефти" пытаются подрасти после дивидендных "гэпов" понедельника, "ЛУКОЙЛ" во вторник также рассматривает итоги группы за 2025 год и задачи на 2026 год. Спрос на российскую нефть со стороны Китая может вырасти в случае перебоев ее поставок из Венесуэлы и Ирана, для которых КНР является крупнейшим импортером "черного золота". Ближайшие фьючерсы на нефть Brent поднялись в район $66 за баррель, получая поддержку от рисков усугубления геополитической напряженности между США и Ираном и возможного перекрытия Ормузского пролива. "Бычье" влияние на цены также оказывают атаки на российскую нефтяную инфраструктуру. Перспектива постепенного наращивания поставок нефти из Венесуэлы в то же время сдерживает котировки от чересчур резких всплесков, считает аналитик.

Тем не менее, по оценке Кожуховой, риски, связанные с эскалацией ситуации в Иране, воспринимаются участниками рынка как более актуальные, что привело к росту Brent выше важного сопротивления $64 за баррель (район средней полосы Боллинджера недельного графика), что может предвещать движение к $68 за баррель (верхняя полоса Боллинджера), а далее - попытку смены среднесрочного и долгосрочного "медвежьего" тренда, с тестированием сентябрьского максимума $69,87 за баррель. Движение в район $70 за баррель, скорее всего, будет наблюдаться при сохранении высоких рисков перебоев с поставками, но для закрепления выше указанной отметки риски, скорее всего, должны будут реализоваться, а перебои - носить как минимум среднесрочный характер, полагает аналитик.

Индексы МосБиржи и РТС во вторник сохраняют локальную слабость, а рублевый индикатор опустился ниже поддержки и психологически важной отметки 2700 пунктов, что указывает на риски смены краткосрочного тренда на нисходящий и открывает дорогу для движения к следующей поддержке 2665 пунктов. Российским акциям не хватает драйверов для масштабного роста, но в то же время поводов для весомых продаж также не наблюдается, заключила представитель "Велес Капитала".

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Дмитрий Лозовой, европейские фондовые рынки торгуются разнонаправленно на фоне геополитической напряженности и смешанной макростатистики. Инвесторы сохраняют осторожность на фоне обсуждений возможного обострения геополитической ситуации вокруг Гренландии, что усиливает спрос на защитные активы.

Рынок акций РФ во вторник продолжил снижение на фоне обострения украинского конфликта, заявлений окружения президента США о жестком отношении к так называемому "теневому флоту" и о недавних операциях по задержанию танкеров, в которых прозвучали намеки, что подобные захваты могут распространиться шире. На этом фоне Великобритания также заявила о готовности активизировать меры против "теневого флота" и о кооперации с партнерами в таких операциях, что дополнительно усиливает геополитическое давление. В результате российский рынок заметно отстает, а инвесторы ждут выхода вечером в среду данных Росстата по инфляции, чтобы понять, сможет ли макроэкономика смягчить нисходящее движение.

Нефть продолжает дорожать на фоне ожиданий геополитических потрясений и/или переворота и военной операции США в Иране. Индекс МосБиржи на дневном графике формирует нисходящий тренд в рамках широкого боковика с границами 2800, 2700, 2600 и 2500 пунктов: если в ближайшие дни не будет позитива и рынок не вернется выше уровня 2700 пунктов, то, возможно, индекс МосБиржи ждет длительное нисходящее движение с целями на минимумах октября-ноября 2025 года (ниже 2500 пунктов - прим. ИФ). Перспективы для рынка выглядят краткосрочно негативно, считает Лозовой.

В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 3,1% и обновил максимум, австралийский индекс ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 1,5%, китайский Shanghai Composite просел на 0,6%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,9%), просела вечером Европа (индексы FTSE, CAC 40 опустились на 0,1-0,3%, DAX не изменился), минусуют США (индексы акций к 18:50 МСК снизились на 0,3-0,6%).

Поддержку японскому рынку оказали сообщения, что премьер-министр Санаэ Такаити может объявить досрочные выборы. По данным Kyodo News, та обсуждала эту возможность с одним из высокопоставленных членов Либерально-демократической партии, которую она возглавляет.

Популярность Такаити в данный момент является высокой, и проведение выборов может усилить парламентское большинство правящей коалиции. Эти сообщения подпитывают ожидания наращивания экономических стимулов властями Японии.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite накануне обновил максимум с июля 2015 года, а объем торгов на фондовых биржах материкового Китая достиг рекорда. Во вторник инвесторы фиксируют прибыли в некоторых секторах, в частности, в оборонном, отмечает Trading Economics.

На нефтяном рынке вечером во вторник цены ускорили рост после новых заявлений президента США Дональда Трампа в отношении Ирана.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 мск во вторник составила $65,82 за баррель (+3,1% и +0,8% накануне), февральская цена фьючерса на WTI - $61,34 за баррель (+3,1% и +0,6% в понедельник).

В Иране продолжаются массовые беспорядки, и Трамп во вторник обратился к протестующим с призывом брать под контроль органы власти, пообещав поддержку Вашингтона. "Патриоты Ирана, продолжайте протестовать, захватывайте государственные учреждения. Помощь уже в пути!" - написал президент в соцсети Truth Social.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Трамп рассматривает в том числе вариант с военными действиями в отношении Ирана, но предпочитает дипломатию.

Ранее во вторник американский лидер объявил о введении тарифов в размере 25% в отношении стран, сотрудничающих с Тегераном.

Протесты в Иране продолжаются с 28 декабря. Изначально они были вызваны тяжелой экономической ситуацией и падением курса национальной валюты, но вскоре приобрели и политический контекст. В понедельник МИД Ирана заявил, что власти "полностью контролируют" ситуацию в стране.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились после отсечки дивидендов "префы" ПАО "Башинформсвязь" (MOEX: BISV) (-11,2%, до 10,3 рубля; выплаты за 9 месяцев 2025 года - 0,713 рубля на "преф"), также просели акции "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (-6,4%), ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (-5,5%), ПАО "ТНС Энерго" (MOEX: TNSE) (-4,4%), ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (-4,2%), ПАО "Мосгорломбард" (MOEX: MGKL) (-3,8%).

Выросли акции ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (+12,3% и +3,9% "префы"), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (+5,2%), ПАО "Диасофт" (MOEX: DIAS) (+3,3%), ПАО "Группа Аренадата" (MOEX: DATA) (+2,9%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+2,8%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (+2,5%), ПАО "ЭЛ5-Энерго" (MOEX: ELFV) (+2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 55,13 млрд рублей (из них 5,39 млрд рублей пришлось на акции "Полюса", 5,18 млрд рублей на бумаги "Норникеля" и 5,1 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).