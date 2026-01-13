Рубль днем немного дешевеет в паре с юанем, несмотря на уверенный рост нефти

Москва. 13 января. Китайский юань подрастает на Московской бирже в ходе дневных торгов во вторник. Рубль немного опускается, несмотря на уверенно растущую нефть. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,2775 руб., что на 1,75 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск подрос на 14 коп. относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 78,99 руб./$1; контракт EURRUBF поднялся на 17 коп., до 92,41 руб./EUR1.

Рубль получит краткосрочную поддержку в середине января в связи с резким ростом продаж валюты, говорится в материале экспертов инвестиционного банка "Синара" Сергея Коныгина и Александра Афонина.

"В 1П26 общий объем зеркалирования операций, проведенных с ФНБ в 2П25, составит 540,8 млрд руб., снизившись до 4,62 млрд руб. в день против 8,94 млрд руб. в 2П25. Согласно оценке Минфина, продажи валюты уменьшатся с дневного эквивалента 14,5 млрд руб. в декабре до 10,2 млрд руб. в период 12-15 января. Однако с 16 января они резко возрастут, поскольку из-за упавшей цены на Urals бюджет в первый месяц года недополучит, по нашим расчетам, 0,35 трлн руб. нефтегазовых доходов, или примерно 20 млрд руб. в расчете на рабочий день", - отмечают аналитики.

С учетом операций ЦБ РФ со средствами ФНБ продажи валюты денежными властями увеличатся с текущего эквивалента 10,2 млрд руб. до почти 25 млрд руб. в день. Таким образом, рубль получит определенную поддержку, и более вероятным становится его усиление, нежели девальвация, считают Коныгин и Афонин.

Участники рынка анализируют информацию о подготовке новых антироссийских санкций.

Новые европейские санкции в отношении России, в которые может попасть ужесточение запрета на экспорт в РФ предметов роскоши, ожидаются к 24 февраля, сообщает во вторник Euractiv со ссылкой на источник. "Двадцатый пакет санкций ЕС ожидается к 24 февраля", - передает портал со ссылкой на европейского дипломата.

По данным Euractiv, Финляндия и Швеция призвали Еврокомиссию ввести более строгий запрет на экспорт в РФ предметов роскоши, сделать незаконным обслуживание российских нефтяных танкеров и снизить квоты ЕС на импорт российских удобрений.

При этом отмечается, что экспорт предметов роскоши стоимостью выше 300 евро и так уже запрещен, однако существуют схемы, благодаря которым многие такие товары тем не менее продаются в РФ.

Цены на нефть ускорили рост и уверенно повышаются во вторник днем на фоне опасений эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $65,1 за баррель, что на 1,93% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 2,07%, до $60,72 за баррель.

В понедельник контракты на Brent подорожали на 0,8%, на WTI - на 0,6%, а по итогам прошедшей недели - на 4,3% и 3,1% соответственно.

В центре внимания рынка остается ситуация в Иране, где продолжаются массовые протесты.

Президент США Дональд Трамп во вторник объявил о введении пошлин в размере 25% в отношении стран, сотрудничающих с Тегераном. Введение новых тарифов угрожает возобновлением торговой войны между США и Китаем, который является крупнейшим покупателем иранской нефти, отмечает Bloomberg.

Протесты в Иране продолжаются с 28 декабря. Изначально они были вызваны тяжелой экономической ситуацией и падением курса национальной валюты, но вскоре приобрели и политический контекст. В понедельник МИД Ирана заявил, что власти "полностью контролируют" ситуацию, обвинив в разжигании беспорядков "иностранные силы".

Банк России во вторник, 13 января, в рамках аукциона недельного репо разместил 3 трлн 310 млрд рублей (при лимите 3 трлн 310 млрд рублей и спросе 4 трлн 959,157 млрд рублей) в среднем по ставке 16,06% годовых. На предыдущем аукционе сроком 15 дней, состоявшемся 30 декабря, ЦБ разместил 4 трлн 700 млрд рублей (при лимите 4 трлн 700 млрд рублей и спросе 5 трлн 287,602 млрд рублей) в среднем по ставке 16,2% годовых.