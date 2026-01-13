Январь добавит волатильности рынку ОФЗ - инвестбанк "Синара"

Январь добавит волатильности рынку ОФЗ, полагают эксперты инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин и Александр Афонин.

После рекордного ноябрьского размещения флоатеров аукционы последнего месяца прошлого года не преподнесли сюрпризов, и ведомство, продав ОФЗ еще на 548 млрд руб. по номиналу, закрыло годовой план, отмечают аналитики в обзоре. В деньгах годовой план также удалось выполнить на 100%.

Программа на 1К26 предусматривает продажу ОФЗ на 1,2 трлн руб., а за 2026 год - на 6,47 трлн руб. по номиналу, из которых на деноминированные в иностранной валюте бонды придется эквивалент $1 млрд.

"Зиму рынок ОФЗ начал с повышения котировок, но к концу декабря они откатились почти до прежних значений, - напоминают Коныгин и Афонин. - Как следствие, на ближнем участке кривой ОФЗ доходности остались в диапазоне 12,8-13,5%, на среднем и дальнем - 13,8-14,9%. На наш взгляд, в январе доминирующим окажется фактор неопределенности, а инвесторы по большей части сосредоточатся на предсказании дальнейших действий Банка России. В этом свете участники рынка до мелочей разберут любые данные, по которым можно сделать какие-то заключения о траектории ключевой ставки, что лишь добавит долговому рынку волатильности".

