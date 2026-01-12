Рынок акций РФ начал неделю со снижения к 2700п по индексу МосБиржи во главе с бумагами "ЛУКОЙЛа", выросли металлурги

Москва. 12 января. Российский рынок акций начал неделю со снижения на фоне смешанных сигналов с внешних площадок, затишья в новостном потоке относительно урегулирования украинского конфликта, а также на фоне рисков новых антироссийских санкций США. Индекс МосБиржи откатился в район 2700 пунктов во главе с упавшими после отсечек дивидендов акциями "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-8%) и "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-3%); выросли бумаги ряда металлургов на фоне ралли драгметаллов.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2701,93 пункта (-0,8%), индекс РТС - 1080,28 пункта (-1,6%); динамика цен "голубых фишек" на Мосбирже оказалась смешанной в пределах 6,5%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 13 января, составил 78,7913 руб. (+56,46 копейки).

Подешевели также акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-2%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-1,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,1%).

Подорожали акции ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (+7,7%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (+6,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+4,5%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+3,9%), "Эн+ груп" (MOEX: ENPG) (+3,8%), МКПАО "Хэдхантер" (SPB: HHR) (SPB: HEAD) (MOEX: HHRU) (MOEX: HEAD) (+2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,9% и +3,2% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (MOEX: YDEX) (+1,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,4%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1% и +0,2% "префы").

США получат контроль над Гренландией тем или иным способом, так как в противоположном случае эта территория окажется под контролем России и Китая, заявил американский президент Дональд Трамп. "Если удастся сделать это по-хорошему, то отлично. А если нет, то значит, мы сделаем это более жестким способом", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

По словам Трампа, в районе Гренландии часто можно увидеть корабли и подлодки России и Китая. "Мы не хотим, чтобы Россия и Китай оказались в Гренландии", - заявил он.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, рынок акций в понедельник протестировал в снижении рубеж 2700 пунктов по индексу МосБиржи под давлением геополитики и технического фактора в виде дивидендных "гэпов" в акциях "ЛУКОЙЛа" и "Роснефти", суммарно занимающих долю в индексе около 18%.

На геополитическом фронте картина осложнилась более жесткой риторикой Вашингтона в отношении РФ и планами обсуждения в США законопроекта об усилении санкций против стран, закупающих российские энергоносители. На этой неделе квартальные результаты опубликуют крупнейшие банки, включая JPMorgan, Bank of America, Wells Fargo (SPB: WFC), Citigroup и другие; во вторник будет опубликован индекс потребительских цен (ИПЦ) США за декабрь. Усиление ценового давления способно помешать снижению процентных ставок ФРС.

"На российском рынке во вторник совет директоров "ЛУКОЙЛа" подведет итоги прошлого года и обсудит планы на 2026 год. Прогнозируем движение индекса МосБиржи в диапазоне 2700-2800 пунктов", - считает Шепелев.

По словам старшего портфельного управляющего УК "Первая" Андрея Алексеева, помимо "ЛУКОЙЛа" и "Роснефти" снизились бумаги других нефтедобытчиков на фоне санкционного давления на компании. В конце прошлой недели стало известно, что президент США Дональд Трамп поддержал санкции против России (включая вторичные пошлины в размере 500% на импорт из стран, покупающих российские энергоносители), хотя и выразил надежду, что их введение не потребуется. Также стало известно, что правительство Ирана, вероятно, одобрило национализацию оператора нефтяного месторождения "Западная Курна 2", 75% которого принадлежит "ЛУКОЙЛу". Локально поддержку индексу МосБиржи оказывает продолжающееся ралли в золоте.

"В фокусе остается ситуация с инфляцией, поскольку рост цен может стать для Центробанка аргументом в пользу более медленного снижения ставки. Во вторник будут опубликованы данные по динамике ИПЦ с 1 по 12 января, а в пятницу - показатель за декабрь. Согласно резюме обсуждения ставки, опубликованного Банком России по итогам декабрьского заседания, регулятор ожидает, что "эффекты от повышения НДС и части регулируемых цен, вероятно, можно будет точнее оценить только к мартовскому заседанию", - отметил Алексеев.

По словам инвестиционного стратега ИК "Гарда Капитал" Александра Бахтина, первую полноценную торговую неделю года российский рынок начал в красных тонах под давлением геополитики. С декабря 25 венесуэльских нефтяных танкеров перешли под российский флаг. В итоге, судно под именем Marinera, ранее Bella 1, было захвачено американскими военными по причине подозрения на обход санкций в перевозках нефти из Венесуэлы. Также США планируют законопроект об усилении антироссийских санкций. Штаты хотят ввести 500%-е пошлины на страны, закупающие российские энергоносители. Это повышает градус в российско-американских отношениях.

С другой стороны, на индекс МосБиржи оказал давление технический фактор - отсечки промежуточных дивидендов в тяжеловесных акциях "ЛУКОЙЛа" и "Роснефти". При этом мартовский фьючерс на индекс МосБиржи оказался более устойчив и даже подрос на 0,1%, так как он уже не учитывает эти дивиденды. Интерес инвесторов переключился на акции металлургов, в частности золотодобытчиков на фоне ралли золота - в уверенном плюсе торговались бумаги ПАО "Южуралзолото", "Селигдара" (MOEX: SELG), а акции "Полюса" обновили исторический максимум. Котировки золота тоже показали новый максимум, поднявшись выше $4630 за унцию. На фоне мировой геополитической нестабильности центробанки и инвесторы продолжают активно скупать золото. Вместе с золотом растут цены на металлы платиновой группы, никель, алюминий и медь.

Индекс МосБиржи протестировал поддержку 2700 пунктов. После переваривания геополитических новостей можно ожидать отскока вверх с ближайшей целью 2740 пунктов, далее - 2800 пунктов. Из корпоративных событий ожидаются итоги года и задачи на 2026 год от "ЛУКОЙЛа", а также операционные результаты за декабрь от "Аэрофлота", напомнил Бахтин.

Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Игорь Соколов, российский рынок акций начал новый год слабо, потеряв за прошедшие торговые дни января 1,5% по индексам. Причины прежние: ухудшение геополитической ситуации и слабые надежды на ускоренное снижение процентных ставок в ближайшее время. В понедельник снижение продолжилось из-за дивидендных "гэпов" в бумагах "ЛУКОЙЛа" и "Роснефти", в результате чего рынок протестировал на прочность сильную поддержку 2700 пунктов по индексу МосБиржи.

Тем не менее фактором поддержки выступают события в Иране и Венесуэле, из-за чего нефть Brent поднялась к зоне сопротивления $63,5-64 за баррель. Более сильная преграда лежит в районе $65 за баррель, и пока нет драйверов для ее пробоя. Скорее всего, подъем нефти носит краткосрочный характер, поэтому с покупками акций "нефтянки" не стоит спешить, считает Соколов.

Золото и другие драгметаллы продолжают расти в цене из-за своей привлекательности в инвестиционных целях. Среднесрочно бумаги "Полюса" и "Норникеля" стоит продолжать держать, пододвигая "стопы" повыше из-за рисков коррекции в перегретых драгметаллах, полагает аналитик "Алор брокера".

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Кристина Гудым, в США фондовые фьючерсы снижаются после заявления главы ФРС Джерома Пауэлла о начале уголовного расследования в его отношении со стороны администрации Трампа, которое связано с его показаниями в Сенате. Пауэлл считает, что это попытка давления на ФРС за независимую политику в отношении процентных ставок, что вызвало тревогу на финансовых рынках. Инвесторы также готовятся к публикации важных макроэкономических данных: во вторник выйдет отчет по инфляции, а пятничные данные по рынку труда США уже показали замедление безработицы. Это укрепило уверенность участников рынка, что ФРС в ближайшее время не станет менять ключевую ставку. Тем не менее, геополитическая неопределенность сохраняется: возможные шаги США по отношению к Ирану и давление на Кубу из-за сотрудничества с Венесуэлой добавляют дополнительные риски для инвесторов.

Геополитическая нестабильность остается ключевым фактором и для российского рынка: нет ясности по поводу переговоров по ситуации с Украиной, возможны новые антироссийские санкции США, обострилась ситуация на Ближнем Востоке и в Латинской Америке. Индекс МосБиржи протестировал уровень поддержки в районе 2700 пунктов на дневном таймфрейме. При наличии позитивного новостного фона индикатор может отскочить до "зеркального" уровня 2743 пункта, а при наличии негатива - может снизиться до 2690 пунктов, считает Гудым.

В Азии в понедельник наблюдалась позитивная динамика индексов акций (Япония не работает, австралийский индекс ASX Australia вырос на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,8%, китайский Shanghai Composite - на 1,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,4%), в Европе динамика смешанная (индекс CAC 40 просел на 0,3%, FTSE и DAX подросли на 0,04-0,45%), "минусуют" США (индексы к 18:50 мск просели на 0,1-0,3%).

В Японии в понедельник отмечался День совершеннолетия, в связи с чем биржи страны были закрыты.

Спрос на акции китайских компаний остается высоким на фоне прогресса страны в развитии ключевых технологий и ожиданий дальнейшей поддержки экономики, пишет Trading Economics. Поддержку котировкам также оказывают оптимизм в отношении ИИ-сектора и снижение дефляционных рисков в Китае.

На нефтяном рынке в понедельник цены стабилизировались после роста на фоне ситуации в Иране.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в понедельник составила $63,41 за баррель (+0,1% и +2,2% в пятницу), цена февральского контракта на WTI - $59,03 за баррель (-0,1% и +2,4% в пятницу).

Эксперты опасаются сокращения поставок нефти на мировой рынок в связи с эскалацией протестов в этой стране. В то же время попытки США возобновить экспорт нефти из Венесуэлы, а также сохраняющиеся ожидания избытка предложения на рынке сдерживают повышение цен.

На прошлой неделе Brent подорожала на 4,3%, WTI - на 3,1%.

Несмотря на премию к цене нефти, сформировавшуюся в последние дни в связи с усилением геополитических рисков, рынок все еще недооценивает угрозу разрастания конфликта в Иране, который может повлиять на поставки нефти через Ормузский пролив, отмечает аналитик MST Marquee Сол Кавоник.

Протесты в Иране продолжаются с 28 декабря. Изначально они были вызваны тяжелой экономической ситуацией и падением курса национальной валюты, но вскоре приобрели и политический контекст. Президент США Трамп заявил, что Вашингтон продолжает следить за протестами в Иране и рассматривает различные варианты действий.

В центре внимания трейдеров остается ситуация вокруг Венесуэлы. На прошлой неделе Трамп объявил, что страна передаст Штатам до 50 млн баррелей нефти для ее последующей продажи. Позднее стало известно, что Вашингтон начал реализацию венесуэльской нефти на мировом рынке.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (-8,2%), ПАО "Уралкуз" (MOEX: URKZ) (-7,6%), ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (-6,8%), ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (-5,2%), ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (-4,8%), ПАО "Россети Центр и Приволжье" (MOEX: MRKP) (-4,5%).

Выросли бумаги ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (+9,8%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+7,5%), ПАО "Группа Аренадата" (MOEX: DATA) (+6,1%), ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (+5,7%), "Белона" (MOEX: BLNG) (+4,8%), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+4,6%), "Селигдара" (+4,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 67,65 млрд рублей (из них 10,27 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 8,67 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 7 млрд рублей на акции "Норникеля").