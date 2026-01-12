Совкомбанк рекомендует покупать акции Группы "Аренадата", сообщается в материале аналитиков Дмитрия Трошина и Артура Легостаева.

В начале февраля компания представит предварительные результаты по выручке. Эксперты ожидают увидеть сильные результаты за 4К25 - рост выручки г/г может составить 113-138% г/г, что конвертируется в 20-30% роста г/г по итогам всего 2025 года в рамках заявленного компанией гайденса.

"Считаем, что рынок недооценивает вероятность позитивных результатов за 4К25 и концентрируется на слабых результатах первых трех кварталов, когда выручка снижалась на 40-50% г/г, что отчасти было обусловлено сглаживанием сезонности в 2025 году. На наш взгляд, рынок может недооценивать потенциальные темпы роста компании в 2026 году", - пишут Трошин и Легостаев.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.