Рубль днем лишь немного дешевеет в паре с юанем, несмотря на усилившую снижение нефть

Москва. 12 января. Китайский юань подрастает на Московской бирже в ходе дневных торгов в понедельник. Рубль немного опускается, несмотря на заметно усилившееся падение цен на нефть. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,264 руб., что на 3,6 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск подрос на 29 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 78,86 руб./$1; контракт EURRUBF поднялся на 52 копейки, до 92,27 руб./EUR1.

Банк России в I полугодии будет проводить операции с валютой исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила на продажи в размере 4,62 млрд рублей в день. С учетом ранее анонсированного Минфином объема продаж валюты в рамках бюджетного правила с 5 декабря 2025 года по 15 января 2026 года (5,6 млрд рублей в день) Банк России с 12 по 15 января 2026 года будет осуществлять суммарную продажу валюты в объеме 10,22 млрд рублей в день.

Сокращение нерегулярных продаж валюты ЦБ РФ формирует фундамент для ослабления рубля в первом полугодии 2026 года, говорится в обзоре банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Первые торги нового года российская валюта начала с ослабления, но сейчас рубль вернулся к уровням конца 2025 года, - пишут аналитики. - В понедельник курс CNY/RUB находится у 11,27 руб./юань. Другие валюты EM с утра преимущественно укрепляются к доллару США. В среду Минфин должен объявить параметры продаж валюты по бюджетному правилу, которые рискуют значимо вырасти. Однако более важным является сокращение нерегулярных продаж валюты ЦБ с 8,94 до 4,62 млрд руб./сутки - это формирует фундамент для ослабления российской валюты в течение первого полугодия".

На нефтяном рынке инвесторы, по мнению экспертов банка, сосредоточились на рисках перебоев поставок из Ирана, а опасения роста предложения из Венесуэлы в моменте ослабились - рынок ожидает, что это потребует длительного времени. 12 января утром фьючерсы Brent торговались у $63,3/барр.

В целом на рынке сырья пока может сохраниться высокий градус волатильности, полагают аналитики и допускают, что у котировок Brent есть риски вернуться ближе к $62/барр.

Цены на нефть перешли к активному снижению днем в понедельник после уверенного роста по итогам прошлой недели.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $62,96 за баррель, что на 0,58% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 0,8%, до $58,64 за баррель.

В пятницу контракты на Brent подорожали на 2,18%, на WTI - на 2,35%, а по итогам прошедшей недели - на 4,3% и 3,1% соответственно на фоне опасений по поводу сокращения поставок нефти на мировой рынок в связи с эскалацией протестов в Иране.

В понедельник МИД Ирана заявил, что власти страны "полностью контролируют" ситуацию, обвинив в разжигании беспорядков "иностранные силы".

Протесты в Иране продолжаются с 28 декабря. Изначально они были вызваны тяжелой экономической ситуацией и падением курса национальной валюты, но вскоре приобрели и политический контекст.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжает следить за событиями в Иране и рассматривает различные варианты действий. "Военные изучают это. И мы рассматриваем несколько очень серьезных вариантов. Мы примем решение", - сказал Трамп журналистам.

Между тем, усилия США, направленные на возобновление экспорта нефти из Венесуэлы, а также сохраняющиеся ожидания избытка предложения на рынке, оказывают давление на нефтяные цены.

На прошлой неделе глава Белого дома объявил, что Венесуэла передаст Штатам до 50 млн баррелей нефти для ее последующей продажи. Позднее стало известно, что Вашингтон начал реализацию венесуэльской нефти на мировом рынке.

Тем временем объем венесуэльской нефти на танкерах, которые находятся в океане, за прошлую неделю увеличился до более 29 млн баррелей с 20 млн баррелей и достиг максимума более чем за три года, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные Kpler.