Акции ДОМ.РФ существенно недооценены - "Астра Управление активами"

Акции ПАО "ДОМ.РФ" в настоящее время существенно недооценены, считают аналитики компании "Астра Управление активами".

Бумаги торгуются с существенным дисконтом к Сбербанку (примерно 20% дисконт по P/B), при этом рост чистой прибыли существенно выше (+30% за 2025 против +7% у Сбербанка), дивидендная доходность также выше (+100-150 б.п.), а возврат на капитал близок к Сбербанку (21% против 22%), указывают эксперты.

"Мы полагаем, что 2026 год станет также успешным для эмитента - ожидаем рост чистой прибыли около 25% и поступательный рост ROE в течение следующих двух-трех лет (около 23% за 2026 год). Дисконт к Сбербанку будет снижаться по мере того, как рынок оценит преимущества "ДОМ.РФ" над другими публичными банками РФ", - пишут они в стратегии на текущий год.

"ДОМ.РФ" - крупнейший финансовый институт России, выполняющий функции корпорации развития и коммерческого банка. Фактически, ДОМ.РФ представляет из себя коммерческий банк с фокусом на выдачу проектного финансирования и льготной ипотеки (примерно 75% прибыли) и ряда бизнес направлений, в которых эмитент является монополистом в РФ в силу текущего регулирования.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.