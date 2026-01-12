Корпбонды Новотранса привлекательны для инвесторов с умеренным уровнем риска - "Цифра брокер"

Корпоративные облигации "Новотранса" являются привлекательными для инвесторов с умеренным уровнем риска, говорится в стратегии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер" на 2026 год.

"Эксперт РА" в июле 2025 года подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне "АА-" со стабильным прогнозом, а в мае 2025 года НКР повысило кредитный рейтинг на одну ступень - с "АА-" до "АА" со стабильным прогнозом, отмечают в инвесткомпании.

Рынок железнодорожных грузоперевозок на текущий момент находится в кризисном положении: избыток вагонов, спад погрузки, обвал арендных ставок, индексация тарифов РЖД - все это в совокупности негативно сказывается на финансовых результатах компании, говорится в стратегии.

Кроме того, отмечают эксперты, долговые проблемы, которые испытывает РЖД, также несут себе риски для "Новотранса".

"Тем не менее позитивным остается тот факт, что правительство РФ пытается провести финансовое оздоровление РЖД. Также в 2026 году ожидается выход на пиковую мощность терминала LUGAPORT, что позитивно скажется на EBITDA компании и позволит ей сохранить относительно низко долговую нагрузку, - пишут аналитики в материале. - Стоит также отметить, что, несмотря на кризис на рынке, компания сохраняет положительный свободный денежный поток, высокую рентабельность и высокую текущую ликвидность по отношению оборотных активов к краткосрочным обязательствам на уровне 1,23x".

Таким образом, указывают в "Цифра брокер", текущее финансовое положение "Новотранса" можно охарактеризовать устойчивым, что позволит эмитенту с легкостью пережить трудные в отрасли времена. По мнению аналитиков, выпуски компании являются привлекательными для инвесторов с умеренным уровнем риска.

ГК "Новотранс" является крупнейшим российским частным транспортным холдингом. Представляет комплекс транспортных услуг, включая железнодорожные перевозки собственным подвижным составом, стивидорную деятельность, ремонт и строительство вагонов.

