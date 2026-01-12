Дивгэп в акциях ЛУКОЙЛа может закрываться достаточно долго - ПСБ

Дивидендный "гэп" в акциях "ЛУКОЙЛа" может закрываться достаточно долго в условиях низких рублевых цен на нефть и неясной перспективы с зарубежными активами, говорится в комментарии эксперта банка ПСБ Екатерины Крыловой.

Акции эмитента в понедельник теряют в цене 6,4% - это дивидендный "гэп" по факту закрытия реестра акционеров, бумаги начинают торговаться уже без учета дивидендов и обычно снижаются на доходность выплаты. В случае "ЛУКОЙЛа" - это дивиденды за 9М25, доходность - 6,8%, отмечает аналитик.

"В условиях низких рублевых цен на нефть и неясной перспективы с зарубежными активами компании "гэп" может закрываться достаточно долго. В нефтяном секторе отдаем предпочтение другим бумагам - более предсказуемой "Транснефти" и устойчивой к внешним шокам "Татнефти", - пишет Крылова.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.