Сбербанк вряд ли станет драйвером роста рынка акций в ближайшие месяцы - "Финам"

Сбербанк вряд ли станет драйвером роста рынка акций в ближайшие месяцы, считает эксперт "Финама" Ярослав Кабаков.

"В декабре акции банка снизились почти на 2%, тогда как индекс Мосбиржи вырос более чем на 3%. Когда самая популярная акция рынка не участвует в росте - это не случайность, а сигнал. Первая причина охлаждения интереса к акциям банка - навес предложения, который инвесторы закладывают заранее, - отмечает стратег в комментарии. - История с обменом замороженных активов пока выглядит туманно, но сам факт потенциального выхода дополнительного объема акций давит на котировки".

Вторая причина, на взгляд Кабакова, в том, что банковский бизнес первым чувствует замедление экономики. Высокая ключевая ставка держится дольше ожиданий, кредитование замедляется, стоимость риска растет.

"Третья причина - перекладка капитала, - указывает аналитик. - Сбер продавали не потому, что он плох, а потому что он стал источником ликвидности для покупок других историй под будущее снижение ставки. И, наконец, рынок просто фиксирует факт: Сбер уже обыграл рынок в 2025 году, и на старте 2026 года перестал выглядеть дешевым даже по российским меркам".

При всем скепсисе Сбер остается, по мнению Кабакова, системным активом с сильной экономикой. Ключевой фактор - поворот ДКП. Как только рынок поверит, что ставка устойчиво идет к 12% и ниже, банки снова начнут восприниматься как история восстановления, а не выживания.

"Главный аргумент в пользу Сбера в 2026 году - не рост котировок, а дивидендный поток, - подчеркивает эксперт. - Даже в консервативном сценарии рынок ждет выплаты в районе 40-41 руб. на акцию, что дает 13-14% доходности. Для "голубой фишки" это много. Но важно понимать: дивиденды здесь - компенсация за отсутствие роста, а не бонус к нему".

