Рубль может выйти на уровень 100 руб./$1 к концу года - Альфа-банк

Рубль может выйти на уровень 100 руб./$1 к концу 2026 года, говорится в обзоре экспертов Альфа-банка.

"Масштаб ослабления рубля будет зависеть от реализации данных предпосылок и развития ситуации на геополитическом фоне, но мы допускаем, что рубль может выйти на уровень 100 руб./$1 к концу года. Риски, связанные с динамикой экспортных доходов, представляются нам ключевыми на горизонте 2026 года", - пишут экономисты банка Наталья Орлова и Валерия Кобяк.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.