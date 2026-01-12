"АКБФ" понизил прогнозную стоимость акций Совкомфлота до 75,92 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную цену обыкновенных акций ПАО "Совкомфлот" с 86,63 руб. до 75,92 руб., что соответствует 2%-ному потенциалу роста акций компании и рекомендации "держать", сообщается в материале аналитиков.

"Акции "Совкомфлота" с начала декабря снизились на 5%, заметно отстав от рынка, однако отчетность за 9 месяцев 2025 года дает основания для осторожного оптимизма, - пишут эксперты. - Скорректированная EBITDA составила $390 млн (34,3 млрд руб.) против $851 млн годом ранее, а база для дивидендов перешла в небольшой скорректированный убыток - $8 млн против $480 млн прибыли годом ранее. Вместе с тем компания показала отрицательный скорректированный чистый долг в размере $144 млн, что отражает высокий уровень финансовой устойчивости на фоне волатильных ставок фрахта".

Размещение долларовых облигаций серии 001Р-02 со ставкой купона 7,55% позволило снизить оценку стоимости долга, указывают эксперты и повышают прогноз скорректированной EBITDA до 46,6 млрд руб. на 2025 год и до 61,3 млрд руб. на 2026 год, по-прежнему закладывая дивиденды порядка 2,4 руб. на акцию.

"Однако рост геополитических и санкционных рисков привел к увеличению дисконта-поправки на риски вложений в бумаги СКФ - до 35%, что ограничивает потенциал переоценки акций в краткосрочном периоде", - отмечают стратеги инвесткомпании.

