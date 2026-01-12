Акции Норникеля, ВК и X5 будут интересны на текущей неделе - БКС Экспресс

Акции "Норильского никеля", "ВК" и ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) будут интересны на текущей неделе, полагает эксперт БКС Экспресс Василий Буянов.

"Акции "Норникеля" перешли к активному росту с начала декабря - в основном из-за фундаментальных факторов, - отмечает аналитик в комментарии. - Сейчас котировки уверенно закрепились выше сильного уровня сопротивления в районе 148 руб. При этом откат после слома сопротивления вывел акции из области перепроданности и открыл путь для дальнейшего роста. В позитивном сценарии ожидаем, что бумаги "Норникеля" продолжат рост и к концу недели будут торговаться в диапазоне 156,1-157,7 руб.".

Акции "ВК" после резкого падения в августе - сентябре смогли перейти к устойчивому восходящему тренду. Эксперт подчеркивает, что они растут слабо, но уже сейчас бумаги смогли сформировать поддержку тренда, около которой находится цена. "Вероятнее всего, коррекция последних дней закончится здесь, особенно с учетом отскока индекса относительной силы от своего 50-го уровня, - допускает Буянов. - Ждем, что в ближайшее время акции "ВК" возобновят рост и за неделю вырастут до 300-306 руб. в позитивном сценарии".

Аналитик БКС указывает, что на графике курсовой стоимости акций "ИКС 5" появился гэп после закрытия реестра 5 января, и сохраняет позитивный фундаментальный взгляд на акцию.

"Поскольку просадка остановилась точно на уровне поддержки порядка 2650 руб., то мы ждем быстрого перехода к закрытию гэпа, - прогнозирует Буянов. - Полагаем, что в позитивном сценарии акции "ИКС 5" к концу недели будут торговаться в коридоре 2723-2760 руб.".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.